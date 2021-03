Olivier Dassault mort : les dessous de sa rencontre avec sa deuxième femme Natasha

Ce dimanche 7 mars 2021, Europe 1 a annoncé la mort de l’homme d’affaires et député de l’Oise, Olivier Dassault. L’homme politique de 69 ans est décédé dans un crash d’hélicoptère à Touques, ville située entre Deauville et Honfleur, en Normandie, qui a aussi coûté la vie au pilote de l’appareil. Cet accident a provoqué l’ouverture d’une enquête judiciaire pour homicide involontaire par le procureur de la République de Lisieux. Dans le même temps, le Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la Sécurité de l’Aviation civile a indiqué dans un tweet que l’appareil, un Aérospatiale AS350 Écureuil, s’était écrasé "au décollage", effectué "depuis un terrain privé".

À 69 ans, Olivier Dassault occupait le poste de député de l’Oise depuis 2002 et avait d’ailleurs reçu la visite du Premier ministre Jean Castex et du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin dans sa circonscription de Beauvais ce vendredi 5 mars 2021. En parallèle, l’homme d’affaires avait occupé le poste de président du conseil de surveillance du groupe Dassault avant de démissionner pour se consacrer à sa carrière politique. Héritier de l’entreprise Dassault Aviation, Olivier Dassault était selon le magazine Forbes la 361 fortune mondiale en 2020, à égalité avec ses deux frères et sa sœur avec environ 5 milliards d’euros chacun.

Olivier Dassault fou de Natasha Nikolajevic depuis 2004

Il y a plusieurs années, Olivier Dassault a été marié à Carole Tranchant. De cette union sont nés deux enfants : Helena, née en 1990 et Rémi né en 1995. En 2004, l’homme d’affaires avait rencontré Natacha Nikolajevic alors qu’ils étaient adversaires dans une vente publique au cours de laquelle l’intéressé avait surenchéri sur une de ses offres. L’occasion pour le fils de Serge Dassault d’aborder la jeune femme d’origine serbe à la tête d’une agence de presse. Un an après leur rencontre, ils renouaient pour ne plus se quitter et se sont mariés en 2009.

Leur mariage avait d’ailleurs été célébré en grande pompe avec des invités de marque comme Vincent Bolloré, Laurent Dassault (le frère d’Olivier), Bernard Arnault, Bernadette Chirac, Rachida Dati, Alain Delon, François Baroin, Michèle Laroque ou encore le père du marié, Serge Dassault. Ensemble, Olivier Dassault et Natacha Nikolajevic ont eu un fils prénommé Thomas, né en 2011.

Par E.S.