Olivier Duhamel accusé d'inceste : ce terme rapporté de son audition qu'il nie avoir utilisé

Olivier Duhamel dément une information. Ce mardi 13 avril, le politologue a été entendu par la Brigade de protection des mineurs dans le cadre d'une enquête pour "viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité sur mineur de 15 ans" dont il fait l’objet. Lors de son audition, il a reconnu avoir agressé sexuellement son beau-fils "Victor" Kouchner lorsqu'il était mineur. Des faits qu'il aurait avoués "difficilement" et "en partie" avec "une déclaration spontanée dans laquelle il a avoué des attouchements, caresses et baisers", selon le Parisien. D’après un magistrat, l'ex-directeur de la Fondation nationale des sciences politiques a exprimé des regrets.

Olivier Duhamel dément un terme

Selon les informations du journal, Olivier Duhamel a évoqué une "grosse bêtise impardonnable", une "erreur". Dans son témoignage, il aurait également affirmé ne pas se souvenir des viols qu’aurait subi "Victor". Alors que son audition a fait l’objet d'un débat dans L’heure des pros ce jeudi 15 avril, Pascal Praud a reçu un message du politologue pour démentir un terme concernant ses propos rapportés. "Je n'ai jamais prononcé le nom aussi stupide qu'inacceptable de 'bêtise'. Jamais", a-t-il écrit sans vouloir en dire davantage. Les faits datant de 1983 étant prescrits, l'affaire risque d'être classée sans suite et Olivier Duhamel ne pourra ainsi pas être poursuivi pour cela.

Par Marie Merlet