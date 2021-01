Olivier Duhamel accusé d’inceste par Camille Kouchner : il va être auditionné

Dans son livre "La familia grande" publié le 7 janvier dernier, Camille Kouchner fait de lourdes révélations sur son enfance. Camille Kouchner accuse son beau-père Olivier Duhamel d’inceste sur son frère jumeau Alexandre. Les faits se seraient déroulés à la fin des années 80, alors que la victime avait entre 13 et 14 ans. L’affaire est aujourd’hui entre les mains de la justice. Le 5 janvier dernier, le parquet de Paris a annoncé avoir ouvert une enquête préliminaire pour "viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité sur un mineur de 15 ans" et "viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité".

Olivier Duhamel auditionné "dans les semaines qui viennent"

Depuis que "Le Monde" a révélé quelques extraits du livre explosif de Camille Kouchner, Olivier Duhamel garde le silence. Le 4 janvier dernier, Olivier Duhamel a seulement annoncé qu’il démissionnait de la Fondation nationale des sciences politiques de Sciences Po, qu'il présidait depuis 2016. "Étant l'objet d'attaques personnelles, et désireux de préserver les institutions dans lesquelles je travaille, j'y mets fin à mes fonctions", écrivait-il sur son compte Twitter. Selon "Le Figaro", une partie de l’entourage de Camille Kouchner a été entendue par le parquet. La fille de Bernard Kouchner a, elle aussi, été auditionnée jeudi dernier. "Cette dernière, qui serait venue sans avocat, a été entendue de longues heures sur les faits", indique "Le Figaro". Toujours selon le quotidien, le parquet devrait interroger Olivier Duhamel sur les faits "dans les semaines qui viennent". Cette affaire n’a donc pas fini de faire du bruit.

Par Matilde A.