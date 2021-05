Olivier Duhamel accusé d’inceste : sa fille Aurore brise le silence

L’affaire a éclaté en janvier dernier. Les révélations de Camille Kouchner sur Olivier Duhamel, dans son livre "La Familia Grande", ont fait l’effet d’une bombe. La fille de Bernard Kouchner et Evelyne Pisier accuse son beau-père Olivier Duhamel d'avoir abusé sexuellement de son frère jumeau à partir de 1988. "Je pense qu'on avait 13 ans et que mon frère me le raconte quand on en a 14", déclare-t-elle. Des faits d'inceste qui, selon Camille Kouchner, auraient duré "deux ou trois" ans. Selon TF1, Olivier Duhamel aurait reconnu les faits en avril dernier, exprimant des "regrets" auprès des policiers chargés de l’enquête. Alors que l’affaire prend, de ce fait, un tournant majeur, l’un des enfants du politicologue mis en cause a décidé de briser le silence. Il s’agit d’Aurore, qui a été adoptée par Olivier Duhamel et Evelyne Pisier en 1987. Originaire du Chili, elle est la soeur de Simon (adopté deux ans plus tard).

"J'ai décidé de soutenir mon père, à ma manière"

Interrogée dans l’émission "Complément d’enquête" sur France 2, Aurore a annoncé apporter son soutien à son père adoptif. "J'ai décidé très clairement de soutenir mon père, à ma manière. De rester sa fille et d'être là quand il a besoin de moi", a-t-elle indiqué. Elle a ensuite ajouté : "Parfois, il y a des gens très bien qui peuvent faire des choses monstrueuses. Alors est-ce que mon père est quelqu'un de très bien ? Ça je sais pas. Est-ce qu'il a fait quelque chose de monstrueux ? Ça c'est... si c'est ce qu'il s'est passé oui (...) Pour qu'il reste mon père et mon repère, j'ai pas besoin de savoir ce qu'il s'est passé". Entendue par la Brigade de protection des mineurs (BPM) avec son frère Simon, elle a fait savoir aux policiers que son père adoptif n’aurait jamais eu de comportement déplacé à son égard. "Ils nous ont demandé si on avait eu, dans notre enfance, des attouchements, et non, ça n'a pas été le cas. Ni pour mon petit frère, ni pour moi. On a eu un père aimant. C'était notre pilier, c'est celui qui nous a ouverts au monde. En plus, on était ses enfants adoptés, donc on était la prunelle de ses yeux", dit-elle. Quid de Camille Kouchner ? "Si jamais ça peut l'aider d'avoir mis la vie de sa famille comme ça devant la place publique, si ça peut sauver son âme... tant mieux pour elle", conclut Aurore.

Par Matilde A.