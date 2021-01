Olivier Duhamel : Bernard Kouchner et Christine Ockrent sous le feu des critiques

La famille Kouchner risque de faire parler d'elle pendant un petit bout de temps. Camille Kouchner sort son livre "La Familia Grande" ce jeudi 7 janvier dans lequel elle dénonce les comportements incestueux de son beau-père, Olivier Duhamel. Ce dernier aurait abusé de son frère jumeau pendant de longs mois lorsque ce dernier n'avait que 13 ans.

Un lourd secret de famille mis en lumière en ce début d'année. Les regards se sont ensuite tournés vers le père de l'avocate, Bernard Kouchner. En effet, l'ancien ministre de la Santé a été mis au courant de cette histoire il y a plusieurs années maintenant mais avait décidé de ne pas rendre cette affaire publique. Il y a quelques jours, il a déclaré par le biais de son avocate : "J'admire le courage de ma fille Camille".

une relation glaçiale

Dans son livre, Camille Kouchner dénonce également le comportement de ce dernier. Pas par rapport aux faits, mais en raison de son absence et de sa sévérité. Dans son livre, l'avocate de 45 ans écrit : "Bernard hurlait. Il nous terrorisait, nous reprochait le malheur du monde" avant de le qualifier de "héros déserteur", notamment pour son engagement humanitaire.

Quelques pages plus loin, elle s'en prend ensuite à Christine Ockrent, sa belle-mère. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les rapports n'étaient pas très chaleureux. "La star de la télé", comme elle la décrit, n'appréciait pas particulièrement les enfants de Bernard Kouchner : "Tes enfants font trop de bruit, dis-leur de rire moins fort".

Par J.F.