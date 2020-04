Olivier Véran en couple : Coralie Dubost raconte leur coup de foudre

Olivier Véran est le remplaçant d’Agnès Buzyn au ministère de la Santé. Si le député a pris ses fonctions le 16 février dernier seulement, son nom est déjà connu de tous les Français. Et pour cause, il est en première ligne pour gérer la pandémie de coronavirus qui touche durement la France. S’il est très exposé médiatiquement, le ministre reste très discret sur sa vie privée. Tout juste sait-on qu’il est père de deux enfants qui sont confinés avec leur maman (dont il est séparé) à Grenoble. Le neurologue de profession ne peut ainsi pas les voir. Il est par ailleurs est en couple avec une de ses anciennes camarades de l’Assemblée nationale, Coralie Dubost, députée LAREM de la 3e circonscription de l’Hérault. Dans les colonnes de Paris Match cette semaine, l’élue évoque avec pudeur leur relation.

Ils ont été amis d'abord

"Entre Olivier et moi, les choses ont pris du temps. On a été collègues, puis amis, avant le coup de foudre" indique-t-elle. C’est au printemps 2018, au moment où les débats sur la loi Asile et Immigration agitaient l’Assemblée nationale, que les deux députés se sont rapprochés. Après de rapides et timides confidences, la députée est revenue plus longement sur son engagement auprès d’Emmanuel Macron. "Au tout début de la présidentielle, on me qualifiait souvent de plante verte, que j’aurais été choisie pour mon physique. Classique… Et quand j’ai commencé à piloter le mouvement, je suis passée au statut d’autoritariste", raconte la Montpelliéraine, juriste de formation. Olivier Véran a fêté ses 40 ans ce mercredi 22 avril. Alors qu’une grande fête était prévue comme le révèle Paris Match, tout a été annulé, confinement oblige. Espérons que le ministre de la Santé l’a au moins célébré avec sa compagne Coralie Dubost.

Par Ambre L