Olivier Véran en couple : qui est Coralie Dubost, sa compagne et députée LREM ?

Olivier Véran sera face aux Français ce mardi soir. Le ministre de la Santé est l’invité exceptionnel de Michel Cymes sur France 2 pour un numéro spécial des "Pouvoirs extraordinaires du corps humaines" consacré au coronavirus. Le thème de la soirée : "déconfinement : vivre avec le virus". En première ligne face à la crise sanitaire qui touche le pays (à ce jour près de 27 000 personnes sont décédées du Covid-19), le médecin de profession peut compter sur le soutien de sa compagne, Coralie Dubost. Si Olivier Véran est un papa de deux enfants et divorcé, il a retrouvé l’amour dans les bras de la députée La République en marche de la troisième circonscription de l’Hérault. Âgée de 37 ans et originaire de Montpellier, la jeune femme a étudié le droit à Montpellier, Nancy et Lyon avant de devenir juriste spécialisée dans les modes alternatifs de règlement des conflits.

Une alliée d’Emmanuel Macron depuis les débuts d’En marche

Avant son élection comme députée En marche le 18 juin 2017, elle a été chargée de mission auprès de la Fondation Agir contre l’Exclusion (FACE) de 2015 à 2016 puis responsable des projets à la Montpellier Business School. Elle a rejoint En marche dès ses débuts en 2016, convaincue par le discours d’Emmanuel Macron à l’université des Gracques fin 2015. Le journal L’Opinion rapporte même qu’elle est "une familière de l’Élysée". Même si son compagnon est particulièrement exposé pendant cette crise sanitaire, Coralie Dubost continue de mener à bien ses combats. Le 29 avril, elle demandait en compagnie d’une cinquantaine d’autres députés la réouverture des plages. La députée de l’Hérault et ses camarades ont été écouté puisque le Premier ministre a annoncé que cette décision reviendrait aux préfets des régions concernées.

