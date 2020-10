Olivier Véran en grève : des images d'archives refont surface !

La situation sanitaire ne s'améliore pas. Alors que certaines villes sont déjà placées en alerte maximale, Olivier Véran a fait un nouveau point ce jeudi 8 octobre. Le ministre de la Santé a déclaré que les villes de Lille, Grenoble, Lyon et Saint-Etienne passaient désormais elles aussi en stade maximal. À partir de ce samedi, elles devront donc faire face aux restrictions mises en place à savoir la fermeture des bars, et un nouveau protocole dans les restaurants.

Il est ensuite resté plusieurs minutes sur le plateau et a répondu aux questions des journalistes. Olivier Véran, dont le comportement a récemment été pointé du doigt, en a profité pour rassurer les Français concernant un possible confinement : "je ne crois pas que nous ayons besoin de reconfiner le pays et je ne le souhaite profondément pas".

un rire gêné

Mais le ministre de la Santé s'est montré gêné lorsque les journalistes lui ont présenté des images de lui datant de 2007 et diffusées sur France 3. À l'époque, Olivier Véran est interne dans un hôpital de Grenoble et en grève. Il est opposé au projet du gouvernement de Nicolas Sarkozy concernant le budget de la sécurité sociale. De retour en plateau, l'homme politique s'est montré un peu gêné : "Ce qui me faisait rire c'était le vieux modèle d'ordinateur, ça me projette très très loin en arrière".

Le mari de Carole Dubost a ensuite assuré qu'il n'avait pas forcément beaucoup changé depuis : "Je n'ai rien perdu de mes convictions sur la liberté d'installation, sur la grève à laquelle j'ai participé en 2007 contre le 1er budget de la sécu de Nicolas Sarkozy, où le budget était trop faible pour l'hôpital. Ça a forgé ma conviction et mon engagement en politique".

En 2007, Olivier Véran, alors jeune interne, faisait grève pour protester contre le budget de la sécurité sociale du gouvernement Sarkozy pic.twitter.com/iaQg5WxsCU — BFMTV (@BFMTV) October 8, 2020

Par J.F.