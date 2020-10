Olivier Véran : Pourquoi il ne compte pas faire de vieux os en politique

Le ministre de la Santé Olivier Véran est l'invité de France 2 ce jeudi 15 octobre dans l'émission "Vous avez la parole". Au lendemain de l'interview d'Emmanuel Macron et de l'annonce du couvre-feu, Olivier Véran va répondre aux questions que se posent les Français. Dure journée pour le ministre qui a essuyé dans la matinée une perquisition à son bureau dans le cadre d'une information judiciaire pour "abstention de combattre un sinistre", ouverte à la suite de la crise du Covid-19. Il s'agit de faire la lumière sur la gestion de la crise du coronavirus par le gouvernement. Les locaux des ex-membres du gouvernement Agnès Buzyn, Sibeth Ndiaye et Edouard Philippe ont aussi été perquisitionnés. Une raison de plus pour Olivier Véran de ne pas rester longtemps assis à son fauteuil de ministre.

"La classe politique n'est pas aimée"

Lors de sa nomination, il a expliqué pourquoi. "La classe politique n'est pas aimée. Quand je porte ma blouse blanche, j'ai une cote de confiance de 84%, quand je mets l'écharpe tricolore, ça tombe à 6%! Il faut renouveler la vie politique et être plus proches des gens", avait-il affirmé à l'époque. Elu député et conseiller régional sous l'étiquette PS puis LREM avant d'être nommé ministre, il a toujours préféré son métier de médecin à une carrière de politique.

Durant ses études à Grenoble, il est devenu président de l'Inter-Syndicat national des internes. En parallèle pour financer sa formation, il a travaillé aide-soignant. Par la suite, il a été élu président de l'Association des assistants des hôpitaux de Grenoble. Comme la plupart de ses collègues, il a continué à prendre des astreintes. Avec un tel bagage, le retour à la "vraie" vie ne lui fait pas peur !

Par Mélanie C.