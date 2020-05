Olivier Véran recadre le professeur Didier Raoult

Il y a encore quelques mois, Olivier Véran ne s'attendait pas à un changement de vie si radical. L'affaire concernant Benjamin Griveaux, qui avait fait scandale au mois de février, semble déjà oubliée. Après son abandon pour conquérir la mairie de Paris, Agnès Buzyn a dû le remplacer et laisser son rôle de ministre de la Santé à Olivier Véran qui a rapidement été au coeur de l'action. Il est arrivé en pleine tempête et crise sanitaire liées à la pandémie de coronavirus. Olivier Véran est donc sur tous les fronts et jouit même d'une cote de popularité en hausse. Cependant, à l'approche du déconfinement prévu à la date du 11 mai, il déplore un relâchement de la part des Français. Dans les colonnes du Parisien, le ministre de la Santé a rappelé ce samedi 2 mai l'importance de respecter les règles mises en vigueur par le gouvernement. Par ailleurs, il a également voulu remettre le professeur Raoult à sa place après son interview accordée à BFM TV le 30 avril dernier...

"Ce n'est pas très responsable"

Depuis l'arrivée de la pandémie de coronavirus, le professeur Didier Raoult est sur toutes les lèvres. Au coeur de nombreuses polémiques, l'infectiologue n'a pas sa langue dans sa poche. S'il fait la colère de certains, il apporte de l'espoir à d'autres mais suscite toujours de vives polémiques. Lors de son interview accordée à BFM TV, Didier Raoult avait révélé : "Le coronavirus n'est pas d'une contagiosité extrême et d'une mortalité extraordinaire.". Après ses propos, Olivier Véran a tenu à le rappeler à l'ordre et a déclaré dans les colonnes du Parisien : "Le professeur Raoult est inventif, ingénieux, c'est un touche-à-tout, capable de trouver des solutions pour faire face à une forte demande de tests. Mais je dirais qu'en terme de prévision, je préfère me référer à des experts qui ne disent pas qu'il y aura moins de morts du coronavirus que par accidents de trottinette !". De plus, l'infectiologue est confiant et reste persuadé qu'une seconde vague n'aura pas lieu...". A cela, le ministre de la Santé a répondu : "Ce n'est pas très responsable et je le lui dirai.". D'ailleurs, Olivier Véran a tenu à rappeler que la prolongation du confinement n'était pas exclue si les Français continuaient à ne pas le respecter...

Par Solène Sab