Olivier Véran : son énorme coup de gueule à l'Assemblée nationale (vidéo)

Dans quelques jours, cela fera un an que l'on a entendu parler du coronavirus. À l'époque, personne ne se doutait qu'il allait remettre en cause toute notre année 2020. Personne, et pas même les personnalités politiques. En effet, au tout début de la crise, Agnès Buzyn avait décidé de quitter ses fonctions de ministre de la Santé pour se consacrer à sa candidature aux Municipales de Paris. Elle avait donc passé le flambeau à Olivier Véran. Depuis, ce dernier tente de gérer la crise sanitaire du coronavirus du mieux qu'il peut.

Toutefois à la rentrée septembre, les cas positifs ont flambé. Emmanuel Macron a donc décidé de mettre en place un second confinement, le couvre-feu étant inefficace. Ce mardi 3 novembre, les députés étaient présents à l'Assemblée nationale afin de débattre autour de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire.

"si vous ne voulez pas l'entendre sortez d'ici !"

Alors que l'exécutif souhaitait que ce dernier aille jusqu'en février, de nombreux députés ont voté pour qu'il aille jusqu'au 14 décembre. Une décision qui a vivement agacé Olivier Véran, qui a littéralement perdu son sang-froid dans l'hémicycle. "À l'hôpital de Corbeil-Essonnes, dans le service de réanimation, j'ai rencontré des soignants qui étaient déjà présents lors de la première vague, qui ont tout donné au printemps dernier et qui étaient fiers d'avoir sauvé des vies" a commencé le ministre de la Santé, "Je suis rentré dans deux chambres dans ce service de réanimation. Dans la première chambre, il y avait un jeune homme de 28 ans dans le coma. Dans la deuxième chambre il y avait un homme en surpoids âgé de 35 ans".

Mais quelques secondes plus tard, le mari de Coralie Dubost a perdu son sang-froid. Il s'est subitement énervé et a déclaré : "C'est ça la réalité mesdames et messieurs les députés, si vous ne voulez pas l'entendre sortez d'ici ! C'est ça la réalité dans nos hôpitaux, vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies dans ces hôpitaux".

Du jamais vu . Ce soir le ministre de la Santé craque en direct . C’est dire l’état de stress d’un homme bousculé et à bout . Pas très rassurant pour lui et pour nous. pic.twitter.com/WqTu4h6Ii7 — Eric Revel (@ericrevel1) November 3, 2020

Par J.F.