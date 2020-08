Pamela Anderson : sa demande à Emmanuel Macron concernant la chasse

C'est une première avancée pour Pamela Anderson. Ce jeudi 27 août, Emmanuel Macron a interdit cette année la chasse à la glu pour les grives et les merles. Une décision que l’ancienne actrice de la série "Alerte à Malibu" a salué dans une lettre adressée au président de la République ce samedi 29 août, avec l’organisation PETA France. Très engagée pour la cause animale, Pamela Anderson a cependant souhaité que cette décision aille plus loin. "Je souhaite aujourd’hui vous demander d’interdire définitivement ce massacre barbare et non sélectif", désire-t-elle l'arrêt de cette pratique "inhumaine et illégale" qui consiste à piéger des oiseaux avec de la colle.

Pamela Anderson demande une "interdiction permanente"

"Cette pratique n'est pas sélective et elle constitue une menace pour de nombreuses espèces protégées. Il est estimé que chaque année 40 000 oiseaux sont capturés à l'aide de bâtons englués", explique-t-elle sur la chasse à la glu qui est "l’une des multiples pratiques barbares défendues par les chasseurs sous couvert de 'tradition'". Alors que la France est l'un des derniers pays européens à avoir autorisé cette pratique, ce qui lui avait valu une mise en demeure par la Commission européenne en juillet 2019, Pamela Anderson a demandé à Emmanuel Macron de "continuer sur cette belle lancée et de mettre enfin un vrai terme à la chasse à la glu, en rendant cette interdiction permanente". "Le regard international se porte sur la France et la façon dont elle agit pour les animaux sur son territoire, et comme vous le savez, la protection animale importe de plus en plus dans notre société", lui a-t-elle rappelé tout comme l'avait fait Brigitte Bardot dans une lettre ouverte adressée au président.

Letter to President Emmanuel Macron https://t.co/Q4mK5ZtK6S — Pamela Anderson (@pamfoundation) August 30, 2020

Par Marie Merlet