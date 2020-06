Pascal Clément : l'ancien ministre de la Justice est décédé

Pascal Clément est décédé ce dimanche 21 juin à Paris, à l’âge de 75 ans, des suites d’une infection pulmonaire, a annoncé sa famille auprès de l'AFP. Il a été précisé que l'homme politique avait été testé négatif au Covid-19. Ancien garde des sceaux et ministre de la justice entre 2005 et 2007 sous la présidence de Jacques Chirac, Pascal Clément a occupé plusieurs fonctions durant sa carrière politique. Il était déjà entré au gouvernement entre 1993 à 1995 sous Edouard Balladur en devenant ministre délégué aux relations avec l’Assemblée nationale. Celui qui a aussi été député de la Loire (UDF puis UMP), a présidé le conseil général de la Loire de 1994 à 2008. A cette même période, entre 2002 et 2005, Pascal Clément avait présidé la commission des lois de l’Assemblée nationale.

A l’origine de la création de l'Alerte enlèvement

La mémoire de Pascal Clément, père de quatre enfants, a été saluée par Dominique Bussereau, ancien ministre de l'Agriculture lors du deuxième mandat de Jacques Chirac, lorsque ce dernier était alors ministre de la justice. "Hommage à mon complice et ami, des Jeunes Giscardiens, du Parlement et du Gouvernement Pascal Clement. Un homme de talents et d’humour", a rendu hommage sur Twitter l'ancien ministre des Transports sous Nicolas Sarkozy. Valérie Pécresse, président de la région Ile-de-France, s'est souvenue de leur collaboration : "Je veux rendre hommage à mon ami Pascal Clément. Il m’accueillit comme jeune députée à la commission des lois. Quand il fut nommé Garde des Sceaux, nous avons mis en place ensemble le dispositif 'Alerte enlèvement' qui a sauvé tant de jeunes enfants".

Je veux rendre hommage à mon ami Pascal Clément. Il m’accueillit comme jeune députée à la commission des lois. Quand il fut nommé Garde des Sceaux, nous avons mis en place ensemble le dispositif « Alerte enlèvement » qui a sauvé tant de jeunes enfants! — Valérie Pécresse (@vpecresse) June 21, 2020

Hommage à mon complice et ami, des Jeunes Giscardiens, du Parlement et du Gouvernement Pascal Clement. Un homme de talents et d’humour. — Dominique Bussereau (@Dbussereau) June 21, 2020

Immense tristesse d’apprendre le décès de Pascal Clément dont j’ai été le conseiller presse & communication lorsqu’il était Garde des Sceaux

On lui doit notamment la création en France de l, le bracelet électronique mobile relié au GPS & la réforme post-Outreau — Guillaume DIDIER (@GuillaumeDIDIER) June 21, 2020

Par Marie Merlet