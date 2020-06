Patrick Balkany à la fête de la musique : ce geste qui scandalise les internautes

Depuis dimanche 21 juin, la vidéo fait le tour du web. Et pour cause, on y voit Patrick Balkany s'amusant à la fête de la musique et se permettant ainsi quelques petits pas de danse. Rien de bien grave au premier abord sauf que l'homme politique, qui devait être actuellement en prison a été libéré. Le juge a déterminé son état de santé comme étant incompatible avec la détention.

Il est venu s'exprimer sur la polémique dans L'heure des pros, ce lundi 22 juin, il s'est justifié sur ce geste en déclarant qu'un "camion est arrivé avec des personnes que je connaissais. J’ai été leur dire bonjour. Ils ont mis de la musique et mes amis ont commencé à danser. J’ai fait trois pas de danse. Je me suis arrêté parce que, comme j’ai mal au dos, ça m’a fait ma gymnastique de la journée. Ça a duré trente secondes, une minute".

une nouvelle vidéo fait débat

Il explique ensuite à Pascal Praud, bien conscient du tollé quelques ont pu produire, Patrick Balkany a tenu à faire quelques précisions sur son état de santé. "Ce que j’ai fait, c’est un infarctus intestinal. […] Quand on m’a sorti de la prison de la Santé pour m’amener à l’hôpital Cochin, le professeur m’a dit “Vous seriez resté une journée de plus, vous sortiez de la Santé dans un sac noir”.



Mais une nouvelle vidéo vient de refaire surface. Filmée ce même jour, mais sous un autre angle, on voit l'homme politique mettre sa main sur les femmes d'une jeune femme qui danse à côté de lui. Les internautes ont alors rapidement réagi et ont été nombreux à une nouvelle fois pointer du doigt l'attitude de l'ancien maire de Levallois-Perret. "Donc #Balkany, libéré pour raison de santé, danse sans masque bras dessus bras dessous avec des femmes et promène sa main sur les fesses de sa voisine... OK" a-t-on pu lire sur Twitter, ou encore "Cet instant où Patrick Balkany vérifie que la dame ne s’est pas fait voler son portefeuille (avec insistance, d’ailleurs..) .. Quel homme".

Cet instant où Patrick Balkany vérifie que la dame ne s’est pas fait voler son portefeuille (avec insistance, d’ailleurs..) .. Quel homme pic.twitter.com/M0ySVsljzG — Karim HAKKAR (@OlympienBanni) June 22, 2020

Visiblement Patrick #Balkany se fait une croisade personnelle d'enfreindre la loi aussi souvent que possible...

Oui, rappelons que toucher les fesses d'autrui, manifestement sans autorisation, s'appelle une agression. Sans compter le manque de respect. Dégoûté. pic.twitter.com/lA7uW4mOT0 — Jean-Baptiste Boyssou (@BoyssouB) June 23, 2020

Par J.F.