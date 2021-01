Patrick Balkany : l'ancien maire de Levallois de nouveau placé en garde à vue

Patrick Balkany doit à nouveau faire face à la justice. Cela fait de nombreuses années maintenant que l'ancien maire de Levallois-Perret est visé par des affaires de blanchiment d'argent ou de détournement.

En mars et en mai dernier, l'homme politique avait déjà été entendu par la justice avec sa femme Isabelle Balkany. Il était accusé de fraude fiscale et de blanchiment. Mais ce n'est pas tout, il était également soupçonné d'avoir utilisé des agents municipaux à des fins personnelles. La justice avait alors décidé de le placer en détention.

retour à la case prison ?

Mais après quelques semaines en prison, l'état de santé de Patrick Balkany se dégrade selon ses avocats. L'homme d'affaires se montre très maigre et les juges décident alors de le relâcher. Une décision qui a avait agacé de nombreux Français, d'autant plus qu'il avait été aperçu dansant dans les rues de Levallois-Perret quelques jours plus tard.

La justice semble donc rattraper Patrick Balkany en ce début d'année 2021. Selon les informations du journal L'Obs, l'homme politique a été placé en garde à vue ce mercredi 6 janvier et est entendu dans une affaire de détournement de "biens d'un dépôt public, d'abus de biens sociaux et de prise illégale d'intérêts". Il aurait exploité illégalement un local situé dans la ville de Levallois-Perret entre les années 2008 et 2015.

Patrick Balkany a été remis en liberté, mais il n'est pas exclu qu'il comparaisse devant la justice dans les jours à venir.

Par J.F.