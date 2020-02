Patrick Balkany libéré : il fait le point sur son état de santé

Patrick Balkany n'est plus en prison. Remis en liberté sous contrôle judiciaire "léger", le mari d'Isabelle Balkany est sorti en fin d'après-midi de la Prison de la Santé. Il était incarcéré depuis le 13 septembre après ses condamnations pour fraude fiscale et blanchiment aggravé. Après sa sortie de prison, l'homme politique est allé à la mairie de Levallois-Perret avec son épouse avant de prendre la route de Giverny où il possède une résidence.

Comme l'a indiqué une expertise médicale, son état de santé n'était plus compatible avec la détention. "Cette libération se base uniquement sur un rapport d'expert qui mercredi a tiré la sonnette d'alarme. Patrick Balkany est allé consulter au parloir le 5 février dernier et dans son rapport, l'expert a des mots très clairs. Il dit que son état n'est pas totalement compatible avec une détention ordinaire, mais plutôt avec une hospitalisation et que si à court terme, sa vie n'est pas en danger, à moyen terme (...) sa vie pourrait être en danger. En entendant ça, le tribunal était obligé de réagir (...) et a décidé de statuer très rapidement", a expliqué Cécile Danré, journaliste police justice pour BFMTV.

"La prison, c'est pas fait pour les vieux"

Si Isabelle Balkany s'est confiée à différents médias sur la libération de Patrick Balkany, ce dernier est sorti du silence ce jeudi 13 février. En effet, le maire de Levallois-Perret s'est confié en exclusivité au micro de CNews, notamment sur son état de santé. Il est aussi revenu sur son hospitalisation survenue en décembre dernier : "Ça a été dur en prison, et ça a été presque encore plus dur à l'hôpital. J'ai passé cinq semaines là-bas sans un bol d'air, sans une fenêtre ouverte, sans sortir du tout. J'ai été nourri pendant 5 semaines par perfusion, c'est dur", a-t-il dit. "La prison, c'est pas fait pour les vieux. Je suis anémié, je n'arrive pas à marcher. Je vais rester à la maison tout le temps. J'ai besoin de me remettre", a-t-il poursuivi. À noter que dans le dossier de blanchiment aggravé de fraude fiscale visant Patrick et Isabelle Balkany, la décision sera rendue le 22 avril prochain.

Par Non Stop People TV