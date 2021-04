Patrick Balkany : sa femme Isabelle annonce son hospitalisation en urgence

L'état de santé de Patrick Balkany préoccupe à nouveau. Condamné à trois ans de prison dans l'affaire de fraude fiscale avec son épouse Isabelle Balkany, il a eu un aménagement de sa peine pour l'effectuer dans sa propriété à Giverny, avec un bracelet électronique. Une demande notamment acceptée en raison de son état de santé, comme lorsqu'il avait été remis en liberté en février 2020 après plusieurs mois d’enfermement depuis sa condamnation pour fraude fiscale. Ce jeudi 8 avril, Isabelle Balkany a annoncé sur Twitter une nouvelle hospitalisation d'urgence "en soins intensifs de cardiologie" de son mari. Pour des "épanchements pulmonaires" et une "insuffisance cardiaque", l'ex-maire de Levallois-Perret a été admis dans le même service de cardiologie qu'en octobre, à l'hôpital Foch de Suresnes.

Des hospitalisations à répétition

Dans un long message, Isabelle Balkany a relaté le parcours judiciaire de son mari en y ajoutant ses différentes hospitalisations. En mêlant le parcours hospitalier et judiciaire de Patrick Balkany, elle dénonce que "la pose d'un bracelet électronique" avait interdit à son mari "malgré les recommandations médicales, de marcher, y compris, chez lui, dans son propre jardin, de 12h à 8h le lendemain, soit 20h sur 24...". "Pour Patrick, des mois de souffrance et de fatigue, pour moi des mois d'angoisse... et de colère !", a-t-elle conclu son message. A plusieurs reprises, Isabelle Balkany avait accusé la justice devant ses rejets de demande de remise en liberté face à l'état de santé fragile de son mari.

‼️‼️‼️‼️Mon amour, Patrick Balkany, à nouveau hospitalisé d'urgence, depuis hier, en soins intensifs de cardiologie... — Isabelle Balkany (@ibalkany) April 8, 2021

Par Marie Merlet