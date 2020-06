Patrick Balkany : ses pas de danse à la fête de la musique agacent les internautes

Après des mois de confinement, les Français étaient de sortie pour la fête de la musique ce dimanche 21 juin. Sur Twitter, de nombreuses vidéos montrant des foules de fêtards agglutinés ne pensant plus à la distanciation sociale ni au port du masque ont fait le buzz. Des scènes qui ont particulièrement énervé certains internautes pointant du doigt l'insouciance et la dangerosité de la situation. Mais une vidéo fait particulièrement parler. On y voit Patrick Balkany dansant dans les rues de Levallois-Perret. Depuis plusieurs années maintenant, le couple fait parler de lui à cause des histoires de fraude fiscale. Le maire LR a été incarcéré le 13 septembre dernier à la prison de la Santé à Paris mais a été libéré quelques semaines plus tard à cause "d'une situation médicale inquiétante". La cour d'appel de Paris avait accepté sa demande en expliquant que son état de santé était "difficilement compatible avec la détention".

les internautes furieux

Une décision qui avait fait beaucoup parler à l'époque, certains pointant du doigt l'injustice de la situation. Et il se pourrait bien que cette nouvelle vidéo remette de l'huile sur le feu. À l'occasion de la fête de la musique, Patrick Balkany est allé s'amuser dans les rues de Levallois-Perret, après un confinement compliqué comme l'expliquait Isabelle Balkany en avril dernier “II est extrêmement fatigué, il se repose, il ne bouge pas”. Il semblerait que l'état de santé de l'homme politique se soit nettement amélioré au vu de ses pas de danse endiablés. La vidéo a été largement relayée sur Twitter et n'a pas manqué de provoquer la colère des internautes. "#Balkany s'est visiblement remis de ces "diverses pathologies et détresse mentale" qui avaient poussé le juge à le libérer il y a quelques semaines. Il est temps de le remettre en taule et d'en finir avec cette mascarade…"a-t-on pu lire, "ce pays c'est le cirque pinder c'est abusé, le gars devrait être en prison, mais non, il est en train de taper ses meilleurs pas de danse à la fête de la musique" ou encore "finalement, le système de santé français n'est pas si mauvais: il fait des miracles avec les mourants…".

Quand tu as fait croire à ta mère que tu été malade pour pas aller en cours #Balkany pic.twitter.com/WbSYkKod2u — krl.Mgn (@MgnKarl) June 22, 2020

Ce pays c’est le cirque pinder c’est abusé, le gars devrait être en prison, mais non il est en train de taper ses meilleurs pas de danse à la fête de la musique #Balkany #FeteDeLaMusique pic.twitter.com/k2A4J95cFn — Enzo (@drughi1897) June 22, 2020

#Balkany

- Danse comme si personne ne te regarde

- Danse comme si t'as été condamné

- Danse comme si tu fais du blanchiment et de la fraude

- Danse comme si tu sors de prison

- Dans comme si ta femme a fait une tentative de suicide

- Danse comme si tu nous prends pour des cons !! https://t.co/qAzSmHGj3f — Dolto (@Fils2Psy) June 22, 2020

Par J.F.