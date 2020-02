Patrick Balkany : son état de santé jugé inquiétant par une expertise

C'est sans la présence de Patrick Balkany que son procès d'appel pour blanchiment de fraude fiscale se déroule depuis le 4 février. Alors que le principal prévenu s'était dit "incapable" de se rendre devant la cour d'appel de Paris, sa présidente, Sophie Clément, avait ordonné une expertise médicale au parloir de la maison d’arrêt de la Santé où Patrick Balkany est en prison depuis sa condamnation pour fraude fiscale le 13 septembre. Les conclusions du compte rendu ont été lues ce mardi 11 février par la présidente Sophie Clément. Selon l'examen de l'expert mandaté, Patrick Balkany souffre de "maladies sérieuses, digestives, cardiovasculaires, articulaires et osseuses", et notamment d'un "infarctus mésentérique".

Patrick Balkany en "état dépressif marqué"

Âgé de 71 ans, Patrick Balkany a une "dégradation manifeste de son état général" et est touché par un "état dépressif marqué". En conséquence, son avocat considère que la santé de Patrick Balkany "ne paraît pas compatible avec une détention ordinaire". Elle a donc demandé la libération immédiate de son client en appelant la cour d'appel à "prendre ses responsabilités". Elle a ensuite été invitée à "déposer une demande de mise en liberté en bonne et due forme". Ce que l'avocat a indiqué faire dans l'après-midi. En attendant une réponse, le procès continu avec la présence d'Isabelle Balkany qui a lu ce mardi 11 février quelques mots de son époux : "Ces derniers mois m’ont physiquement détruit, pas seulement moi mais aussi ma famille. Cela m’est insupportable et m’a brisé littéralement".

Par Marie Merlet