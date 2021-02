Patrick Balkany visé par deux plaintes dont une à caractère sexuel

Patrick Balkany doit une nouvelle fois faire face à la justice. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour une question de blanchiment d'argent ou détournement de fonds, mais pour une raison plus surprenante.

C'est le premier adjoint à la ville de Levallois, David-Xavier Weïss, qui dénonce aujourd'hui les agissements de l'ancien maire de la ville. Il vient de déposer deux plaintes pour diffamation et divulgation d'un document à caractère sexuel.

Le 19 février dernier, Patrick Balkany a publié un message sur son compte Facebook. Il répondait au message de David-Xavier Weïss qui publiait au sujet du couple : "doucement mais sûrement, la Justice fait son travail. Reclus dans leur manoir à Giverny (Eure), ils n'entacheront plus l'image de la Ville de Levallois" suite à l'annonce de leur placement sous bracelet électronique.

"Il faut que ça s'arrête"

Un message qui n'a visiblement pas plu à Patrick Balkany qui a réagi : "Ce petit monsieur est uniquement protégé par ses amours avec le Sénateur Karoutchi malgré son récent mariage avec un autre jeune homme (sic), il n'a jamais habité Levallois, il n'a jamais rien fait pour la Ville, il n'est adjoint que pour tenter de séduire la communauté juive, apparemment sans succès". Des messages "homophobes" et "antisémites" selon David-Xavier Weïss.

Mais le mari d'Isabelle Balkany ne se serait pas arrêté là. Il aurait ensuite envoyé à plusieurs personnes dont la maire de Levallois-Perret, Agnès Pottier-Dumas, un photomontage à caractère sexuel représentant le premier adjoint. Des accusations niées par l'homme politique auprès de l'AFP : "David-Xavier Weïss n'arrête pas de m'insulter moi et mon épouse, je n'ai pas porté plainte parce que ce n'est pas dans mes habitudes, je lui ai répondu".

Mais Agnès Pottier-Dumas a bien confirmé avoir reçu ce montage : "Il faut que ça s'arrête. On avait l’habitude des attaques publiques, notamment via les réseaux sociaux, mais là on atteint un degré qui n’est plus acceptable, on ne peut plus laisser passer ce genre de choses" a-t-elle confié à l'AFP.

Par J.F.