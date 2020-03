Patrick Cohen : "Giletjaunisation de la crise sanitaire", son édito dans C à vous divise la Toile

Le monde tourne au ralenti et vit en fonction de la pandémie de coronavirus. Chaque jour, de nouvelles victimes sont à déplorer et le nombre de personnes contaminées augmente quotidiennement, malgré le fait que de nombreux gouvernements aient placé leur Etat en confinement. Par ailleurs, le peu d'émissions encore diffusées en direct ne parlent que du Covid-19 et de la détresse du personnel soignant ainsi que de cette terrible crise sanitaire et économique à laquelle le pays est confronté. D'ailleurs, dans l'émission "C à vous" diffusée ce mercredi 25 mars sur France 5, Patrick Cohen a fait un constat alarmant dans son édito sur la défiance des Français qui s'accroit et a même parlé de la "Giletjaunisation de la crise sanitaire".

Sur le plateau de "C à vous", Patrick Cohen a pointé du doigt le manque de confiance des Français envers le gouvernement. Il a notamment révélé : "C'est un terrible constat. S'il y a une guerre, il n'y a plus d'union sacrée. En l'espace de quelques jours, la perte de confiance à l'égard du président, du gouvernement, des politiques, des médias et de toutes paroles officielles est importante et brutale. Les derniers sondages le montrent, mais pas seulement. La pénurie de masques est vécue comme un scandale par les soignants et les salariés exposés. (...). Sur les réseaux sociaux qui comptent des millions d'infectiologues et d'épidémiologistes, flambée de hashtag 'ils savaient et on n'oubliera pas'. Il y a un début de GiletJaunisation de cette crise pour laquelle le président, le gouvernement, par leurs erreurs ou leurs mensonges ont une part de responsabilité.". Les paroles de Patrick Cohen ont fait réagir les Internautes sur Twitter et ont divisé la Toile. Si certains applaudissent ses propos, d'autres y voient une forme de vengeance personnelle...

Manifestement Patrick Cohen ne se remet pas de la «raclée » que lui a collée le Pr Raoult. Une sorte d’idée fixe, entêtante. Émission après émission. Gênant. — Gilles R (@twinsdad49) March 25, 2020

le mot "GiletJaunisation" semble péjoratif dans la bouche de Patrick Cohen

je me souviens avoir entendu le procureur de Rennes accuser les avocats en grève de "giletjaunisation"

ça va devenir l'expression à la mode pour critiquer les oppositions ? — Isabelle "de bonne foi" (@ZabouF) March 26, 2020

Sacré Cohen!

Star des moutons macronistes dans une équipe de vendus complets.

Toujours aussi lèche-botte, frotteur de jambes maréchalistes, sa fonction:

Paillasson de l'Elysée! — Le Fantôme (@1Unterseeboot) March 26, 2020

Il est fort à parier que @patrickcohen dont les propos envers le Professeur @raoult_didier, sont à charge, se précipitera vers lui et son traitement. On pourrait douter de votre intégrité quant à la politique. @cavousf5 vitrine du gouvernement? #mensongedetat #onnoublierapas — Romain | Critique constructive (@romaininfrance) March 25, 2020

L'habitude des français de croire tout savoir avec "faut qu'on" et "il y a qu'à" alors qu'ils ne connaissent rien au sujet, heureusement que des journalistes comme Patrick Cohen remettent les choses au point — Thibaut Eudier (@ThibautEudier) March 25, 2020

Le pouvoir depuis 20 ans casse les services publiques dont l hopital , avec avant la crise des mort dans les files d attentes aux urgences sans dec que les gens sont venere —Audrey 'BAT' Molinatti (@audrey_moli) March 26, 2020

Par Solène Sab