Patrick de Carolis : l’ancien directeur de France Télévisions est élu maire d’Arles

Nouvelle reconversion en politique pour Patrick de Carolis. Les téléspectateurs le connaissent pour avoir incarné durant neuf années l’émission "Des racines et des ailes", programme consacré au patrimoine français créé par le présentateur en 1997. Il a ensuite dirigé France Télévisions de 2005 à 2010. Loin du petit écran et des plateaux de tournage, Patrick de Carolis est impliqué dans la vie culturelle. Il dirige depuis 2013 le musée Marmottan Monet à Paris. S’il fait aujourd’hui parler de lui, c’est parce que l’ancien journaliste de 66 ans est devenu maire de sa ville natale, Arles, dimanche 28 juin lors du second tour des élections municipales.

Patrick de Carolis revendique une "fibre sociale"

L’homme de télévision est désormais maire. Originaire d’Arles, Patrick de Carolis était revenu dans sa ville depuis deux ans. Il revendiquait "une fibre sociale" et son envie de "sortir la ville du marasme". Candidat sans étiquette, il a bénéficié du soutien de LR pour le second tour. Arrivé en tête des scrutins lors du premier tour des municipales, Patrick de Carolis l’emporte avec 57,22% des voix face notamment à Nicolas Koukas, candidat d’une liste d’union de la gauche. "Je crois que ce soir les Arlésien et les Arlésiennes ont souhaité tourner une page historique en pariant et en votant pour le changement. Un changement profond, un changement radical que j’incarne avec mon équipe. Ils souhaitaient tourner cette page de près de 20 ans d’un pouvoir et d’un système communiste" déclare Patrick de Carolis au micro de France 3 Provence. Puis il ajoute que son maître-mot est "le rassemblement" et son objectif est le suivant : "tourner la ville vers l’avenir, un avenir économique".

Par Valentine V.