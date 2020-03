Patrick Devedjian mort du Covid-19 : pourquoi ses derniers tweets suscitent l’émotion

Patrick Devedjian n'a pas survécu au coronavirus. Agé de 75 ans, l'ancien ministre et président du conseil départemental des Hauts-de-Seine est mort du Covid-19 dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars, a annoncé le département ce dimanche 29 mars sur Twitter. Une triste nouvelle d'autant plus que Patrick Devedjian s'était montré rassurant sur son état de santé ces derniers jours. Hospitalisé après avoir été testé positif au Covid-19, le politique avait alors un état stable. "Je suis touché par l'épidémie, donc à même de témoigner directement du travail exceptionnel des médecins et de tous les personnels soignants", avait-il remercié. "Fatigué mais stabilisé grâce à eux, je remonte la pente et leur adresse un très grand merci pour leur aide constante à tous les malades", assurait toujours optimiste Patrick Devedjian.

"Son état s'est dégradé"

En deux jours, l'état de Patrick Devedjian s'est donc dégradé. "Son état s'est dégradé dans la journée de samedi. Les médecins ont décidé de le placer en coma artificiel pour l'intuber", a glissé une proche collaboratrice au Parisien. Cela n'aura pas suffit à sauver Patrick Devedjian. Au sein de la classe politique, l'émotion est grande. Parmi les hommages, la personnalité, la culture et l'engagement de Patrick Devedjian ont été souligné. Ancien Premier ministre, Manuel Valls a salué sur Twitter "son franc parler, son humour, son ancrage local. Il était affectueux et d’une grande culture. À sa famille et à ses proches toutes mes condoléances". Jean-Pierre Raffarin a lui écrit avec émotion : "Patrick Devedjian, des convictions, de la culture, de l’empathie, du caractère, du talent,... un Ministre qui a fait honneur à la fonction. L’un des meilleurs. Profonde Tristesse. Condoléances à son épouse et à sa famille".

Je suis touché par l'épidémie, donc à même de témoigner directement du travail exceptionnel des médecins et de tous les personnels soignants. Fatigué mais stabilisé grâce à eux, je remonte la pente et leur adresse un très grand merci pour leur aide constante à tous les malades. — Patrick Devedjian (@DevedjianP) March 26, 2020

Une autre bien triste nouvelle ...j’ aimais bien Patrick Devedjian..son franc parler, son humour, son ancrage local. Il était affectueux et d’ une grande culture. À sa famille et à ses proches toutes mes condoléances. — Manuel Valls (@manuelvalls) March 29, 2020

Grande émotion à l’annonce du décès de Patrick Devedjian, ancien ministre,Président des Hauts de Seine, républicain engagé, esprit libre. Mes sincères condoléances à ses proches et à sa famille. — Richard Ferrand (@RichardFerrand) March 29, 2020

J’apprends avec tristesse la disparition de mon ami Patrick Devedjian des suites du. Hommage à ce gaulliste engagé, courageux qui fut un grand ministre et un grand maire dévoué à sa ville d'Antony avec lequel j’ai partagé de nombreux combats aux côtés de — Christian Estrosi (@cestrosi) March 29, 2020

Patrick Devedjian, des convictions, de la culture, de l’empathie, du caractère, du talent,... un Ministre qui a fait honneur à la fonction. L’un des meilleurs. Profonde Tristesse. Condoléances à son épouse et à sa famille. — Jean-Pierre Raffarin (@jpraffarin) March 29, 2020

Par Marie Merlet