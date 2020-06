Patrick et Isabelle Balkany en terrasse : la photo qui agace les internautes

Il y a quelques jours, la sentence est tombée pour Patrick et Isabelle Balkany. Après des mois de procès, la cour a décidé de les condamner en appel à cinq et quatre ans de prison ferme pour blanchiment de fraude fiscale. Mais avant la condamnation définitive, les époux sont encore libres de leurs mouvements. Et ils le font savoir ! En effet, le couple vient de poster une photo d'eux sur Twitter, attablés en terrasse dès l'ouverture des restaurants, ce mardi 2 juin. Sur cette dernière, aucune distance n'est respectée et personne ne porte de masques. Et évidemment, il n'en fallait pas plus aux internautes pour réagir. "Un maximum de 10 personnes par table donc ? C'est décidément une spécialité de se considérer au-dessus des lois." "Quelle comédienne cette Isabelle, tantôt malade tantôt en rire." "Jamais vu un pays où les escrocs et les voleurs se la pètent autant" a-t-on pu lire sous la photo.

polémique un jour, polémique toujours

Il y a quelques jours, les époux faisaient déjà polémique après avoir lavé leur linge sale en public. Fâchée avec leurs enfants depuis le confinement, Isabelle Balkany avait eu des mots particulièrement durs envers sa fille, Vanessa qui préfère soutenir Agnès Pottier-Dumas durant les élections municipales de Levallois-Perret. Sur Facebook, elle commentait alors : "Je suis de tout cœur et soutien total avec toi et avec toute ton équipe soudée et dynamique pour LEVALLOIS." Ce qui n'a évidemment pas plu à Isabelle Balkany qui a répondu : "Ma chérie, comme je suis contente de voir que tu as attendu 43 ans pour te préoccuper de Levallois, toi qui a toujours détesté cette ville, prétendant que notre amour pour les Levalloisiens nous aurait empêché d'être suffisamment attentifs avec vous ! (…) Comme je suis navrée que tu te serves des réseaux sociaux pour étaler en public tes aigreurs et tes rancœurs ! Bisous".

Yeeees !!! Réouverture des terrasses du Petit Poucet de Levallois avec de VRAIS amis Levalloisiens !

Bonheur... @Levallois pic.twitter.com/2CCMPVCXRj — Isabelle Balkany (@ibalkany) June 2, 2020

