Patrick et Isabelle Balkany : leur règlement de comptes familial sur les réseaux sociaux

Le couple Balkany n'est pas seulement en froid avec la justice. Entre la famille et la politique, le conflit s'envenime avec Isabelle et Patrick Balkany. Ancienne adjointe et protégée de l'ancien maire, Agnès Pottier-Dumas s'est mise à dos le couple qui ne la soutient plus depuis début avril pour les municipales à Levallois-Perret. Selon le Canard Enchaîné, l'élue aurait "refusé de promettre un emploi fictif de complaisance et un salaire assorti à ses anciens mentors". Alors que les Balkany soutiennent désormais leur ancien ennemi, le divers-droite Arnaud de Courson, Isabelle Balkany s'est fendue d'un long message sur Facebook où elle fustige la candidate en tête au premier tour : "Elle a (…), pendant toute cette période de campagne électorale, administré la preuve d'une froideur, d'une arrogance et d'une absence telle d'empathie envers les Levalloisiens, (...) au-delà des autocongratulations, elle a enregistré un faible résultat au premier tour, et ce, malgré le soutien total de mon époux", a-t-elle lâché.

"Patrick Balkany lui a fait confiance, car elle était une bonne collaboratrice administrative… Mais, une fois de plus, la preuve est faite qu'un(e) technocrate n'est pas apte à diriger le pays ou une ville !", fulmine Isabelle Balkany. Mais c'était sans compter la touche de Patrick Balkany qui à l'occasion de l'anniversaire de la candidate, lui a donné un cadeau empoisonné sur Facebook : "C’est aujourd’hui l’anniversaire d’Agnès POTTIER-DUMAS, je propose que nous nous cotisions pour lui offrir un aller simple pour Oulan-Bator la très belle Capitale de la Mongolie où je suis certain qu’elle se plaira énormément".

La famille n'est pas épargnée

Alors que Vanessa, la fille aînée du couple, soutient Agnès Pottier-Dumas, cela s'est poursuivi en règlement de compte familial. "Ma chérie. Comme je suis contente de voir que tu as attendu 43 ans pour te préoccuper de Levallois, toi qui a (sic) toujours détesté cette ville, prétendant que notre amour pour les Levalloisiens nous aurait empêché (re-sic) d'être suffisamment attentifs avec vous ! Au point, de ne pas m'adresser la parole, pendant le confinement, à ma sortie de l'hôpital, mais de passer ton temps à hurler sur tes enfants ! Mais tu es ma fille et je te pardonne, même si je constate avec peine que mes "lutins" de Levallois m'offre (re-sic) davantage d'amour que toi ! Comme je suis navrée que tu te serves des réseaux sociaux pour étaler en public tes aigreurs et tes rancœurs ! Bisous", ne l'a pas épargnée Isabelle Balkany.

Dans sa lancée, Isabelle Balkany a ensuite adressé un message bien salé à Julien Balkany, le demi-frère de Patrick Balkany, qui soutient également la candidate. "Mon cher beau-frère, comme nous sommes heureux d'avoir de tes nouvelles ! Il est vrai que ta vie entre New York, les Émirats et Londres ne t'a jamais donné l'occasion, depuis des mois, de mettre les pieds à Levallois et d'apprécier le travail d'une équipe, a écrit Isabelle Balkany. Tu devrais savoir que la politique n'est pas simple, toi qui, aux législatives, as voulu représenter les Français des États-Unis et qui, malgré ta grande intelligence, a été laminé par les électeurs ! Penses-tu vraiment que ton frère prend des décisions sans raisons profondes et majeures ? Ce serait bien mal le connaître ! Bisous".

Par Marie Merlet