Patrick et Isabelle Balkany placés sous bracelet électronique

Ce mercredi 10 mars marque un nouveau tournant dans la vie de Patrick et Isabelle Balkany. En mars 2020, les époux ont été condamnés à trois ans de prison ferme pour fraude fiscale. Ils avaient alors demandé l'aménagement de leur peine et cette dernière avait été acceptée. Non, Patrick et Isabelle Balkany n'iront pas en prison, mais c'est tout comme. Ils seront contraints d'effectuer leur peine à domicile, avec un bracelet électronique. "Je ne suis pas une femme à bijoux, donc ça va me changer", avait déclaré avec humour la femme politique, le 18 février dernier sur le plateau de "Touche pas à mon poste", avant de préciser : "La nouvelle législation offre simplement cette possibilité pour les personnes de plus de 70 ans." Elle avait également apporté quelques détails sur cet aménagement de peine : "Le principe, c’est qu’en accord avec le juge, il y a des horaires où vous pouvez sortir et des horaires où vous devez rester chez vous."

PLACÉS SOUS BRACELET ÉLECTRONIQUE



Le jour redouté par les époux Balkany a eu lieu ce mercredi 10 mars. L'ancien maire de Levallois-Perret et son épouse sont placés depuis ce jour sous bracelet électronique dans leur propriété de Giverny, dans l'Eure, d'après des informations de BFM TV. Si les deux condamnés respectent toutes ces mesures et leurs engagements, ils pourraient bénéficier d'une liberté conditionnelle. Concernant leur autre condamnation en appel pour blanchiment de fraude fiscale, ils ont formé un pourvoi en cassation et attendent l'examen de cette demande. Pour cette condamnation, leur peine est pour le moment suspendue.

Par Solène Sab