Patrick Sébastien soutien des grévistes ? Sa réponse mitigée au mouvement

Lorsque les gilets jaunes prenaient la décision de se révolter, Patrick Sébastien faisait partie de leurs soutiens de la première heure. Une prise de position que l'ex-animateur de France 2 avait officialisée sur le plateau de CNews, le 27 novembre 2018. "La vraie question, elle est dans la dignité. Est-ce qu'on respecte ces gens-là ? […] On leur répond en les considérant, pas en les balayant d'un revers de la main", déclarait-il alors. Dans une interview accordée à nos confrères de Puremedias, le 9 février dernier, Patrick Sébastien assurait même qu'il avait entretenu une longue conversation avec Emmanuel Macron. "Je pense que ce que nous vivons aujourd'hui est de la rigolade. Je pense que ça peut glisser dans beaucoup plus de violence. Ou pire : voir arriver un type extrême, un peu plus intelligent que les autres, et qui va prendre le pouvoir comme au Brésil", estimait-il, toujours auprès de Puremedias.

Patrick Sébastien comprend mais...

Un an après le début de leur mobilisation, les gilets jaunes ont laissé place à de très nombreux grévistes, contestant la réforme des retraites portée par Jean-Paul Delevoye. Patrick Sébastien comprend-t-il la colère de ces nouveaux manifestants ? Invitée sur l'antenne d'Europe 1, lundi 16 décembre, l'ancien présentateur du "Plus grand cabaret du monde" a donné son avis. Et sa réponse est mitigée. "Moi, ce que je vois d'en haut, c'est qu’on se met sur la gueule entre nous, c'est terrible ça. Ça m’effraie. Il y a des pauvres gens en galère qui emmerdent d’autres gens en galère", a-t-il déclaré. Patrick Sébastien comprend tout de même la colère des manifestants. "Je crois que les gens qui manifestent ont raison, parce que leur quotidien est de plus en plus difficile", confie-t-il. Et de poursuivre : "Mais je crois qu'il faut peut-être changer de méthode et aller emmerder les vrais responsables". Dans tous les cas, à ses yeux, Emmanuel Macron a "les mains liées".

Par Laura C-M