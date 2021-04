Pierre-Jean Chalençon accusé de dîners clandestins : il se rétracte et parle d’un "poisson d’avril"

Pierre-Jean Chalençon a-t-il vraiment organiser des dîners clandestins ? Depuis quelques jours, la rumeur enfle. Et pour cause, interrogé sous couvert d’anonymat par le 19.45 de M6, le célèbre collectionneur a affirmé : "J'ai dîné cette semaine dans deux ou trois restaurants qui sont justement soi-disant des restaurants clandestins, avec un certain nombre de ministres. Donc ça me fait doucement rigoler". Une phrase choc vu le contexte sanitaire actuel en France et la fermeture des restaurants décrétée depuis plusieurs mois. Si Pierre-Jean Chalençon a fait cette déclaration le visage flout

é, les téléspectateurs ont été nombreux à le démasquer. En effet, les internautes ont vite reconnu le décor du Palais Vivienne, qui appartient à Pierre-Jean Chalençon. Autre indice : les clichés de ces dîners clandestins postés sur ses réseaux sociaux. Parmi les ministres qu’évoque Pierre-Jean Chalençon, le nom de Gabriel Attal a rapidement émergé. Invité des 4 vérités ce mardi 6 avril 2021, le porte-parole du gouvernement a nié en bloc ces accusations.

"C'est le plus gros poisson d'avril de ces 10 dernières années"

Ce mardi, Pierre-Jean Chalençon est revenu sur ses déclarations. Il a affirmé n’avoir jamais organisé de dîners clandestins dans son Palais Vivienne, à Paris. "Non, je n’organise pas de dîner, pas de soirée, rien du tout ! Au Palais Vivienne ou ailleurs. Ça fait 15 mois que le Palais Vivienne est fermé", a-t-il dit au micro de BFM TV, avançant qu’il s’agissait d’un "énorme poisson d’avril". "C'est le plus gros poisson d'avril de ces 10 dernières années. Un poisson d'avril qui a marché. Je ne pensais pas qu'il marcherait à ce point-là", a-t-il encore assuré. Pierre-Jean Chalençon dit-il la vérité ou est-il revenu sur ses déclarations après avoir appris qu’une enquête avait été ouverte par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin ? En effet, ce dernier a annoncé sur Twitter : "A la suite du reportage de M6, j’ai demandé au Préfet de police de Paris de vérifier l’exactitude des faits rapportés afin, s’ils sont vérifiés, de poursuivre les organisateurs et les participants de ces dîners clandestins".

