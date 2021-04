Pierre-Jean Chalençon taclé par Isabelle Balkany sur Twitter, il riposte violemment

L'affaire des dîners clandestins n'en finit plus de faire parler d'elle. Depuis des semaines maintenant, Pierre-Jean Chalençon est dans la tourmente. Accusé d'avoir organisé des dîners clandestins au Palais Vivienne, le célèbre collectionneur a été placé en garde à vue avec le chef cuisinier Christophe Leroy et son épouse dans le cadre d’une enquête pour travail dissimulé et mise en danger de la vie d’autrui. Après sa garde à vue, Pierre-Jean Chalençon a déclaré au micro de BFM TV : "Je suis en pleine forme, ils ont été supers, la police sont des gens merveilleux. Tout va très bien. C’était plus une audition qu’autre chose".

"certaines sorcières devraient balayer devant leurs portes"

Cette affaire a été largement commentée après avoir pris une tournure politique. Mais Pierre-Jean Chalençon, connu depuis sa participation à l'émission "Affaire conclue" sur France 2, a décidé de ne pas se laisser faire. La dernière personnalité en date à avoir commenté l'affaire des dîners clandestins n'est autre qu'Isabelle Balkany. C'est sur Twitter que la femme de Patrick Balkany, ancien maire de Levallois-Perret, a décidé de laisser exploser sa colère. "Rêve-je, dorme-je ou entends-je vraiment... La stupéfaction, la sidération, l'exaspération des policiers de la PJ "réquisitionnés" par dizaines pour un dîner "clandé" (parmi d'autres !) monté en épingle par un bouffon amoureux du buzz", a-t-elle tweeté. Très remonté, Pierre-Jean Chalençon a riposté : "Non mais la blague, certaines sorcières devraient balayer devant leurs portes avant de porter des jugements, a-t-il rétorqué. Elles qui se gavent sur le contribuable depuis tant d'années... Quand les comiques sont en roue libre. Bisous à Levallois !".

⁉️Rêve-je, dorme-je ou entends-je vraiment... la stupéfaction, la sidération, l'exaspération des policiers de la PJ "réquisitionnés" par dizaines pour un dîner "clandé" (parmi d'autres !) monté en épingle par un bouffon amoureux du buzz ⁉️Et pendant ce temps.... #Chalençon pic.twitter.com/TN7J1VhzQN — Isabelle Balkany (@ibalkany) April 9, 2021

Non mais la blague, certaines sorcières devraient balayer devant leurs portes avant de porter des jugements. Elles qui se gavent sur le contribuable depuis tant d années ... Quand les comiques sont en roues libres. Bisous à Levallois !!!!! https://t.co/efCw9wN4oo — Pierre-jean Chalencon palais vivienne (@JeanChalencon) April 19, 2021

Par Matilde A.