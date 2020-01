Pierre Joxe : la fille d'Eric Besson condamnée pour diffamation

L'affaire remonte à octobre 2017. Sur son blog, l'écrivaine Ariane Fornia de son vrai nom Alexandra Besson, raconte l'agression sexuelle dont elle a été victime et accuse un "ancien ministre de Mitterrand". On apprendra plus tard qu'il s'agit de Pierre Joxe. Sur le plateau de l'émission Quotidien, elle témoigne face caméra de l'agression subie en 2010. Elle raconte comment alors qu'elle se trouve à l'Opéra Bastille, "un vieux monsieur" lui met la main sur la cuisse et devient de plus en plus insistant jusqu'à remonter à son entrejambe. Pierre Joxe a toujours nié ces accusations. Dans la foulée, il a porté plainte pour diffamation. Ariane Fornia, elle, a réitéré à plusieurs reprises ses accusations, maintenant sa version originale.

Condamnée à 1 euro symbolique et 3 000 euros de frais de justice

Ce mercredi 22 janvier, on apprend que la fille d'Eric Besson a été condamnée pour diffamation. Elle devra payer 1 euro symbolique au plaignant ainsi que 3 000 euros au titre des frais de justice. Le tribunal a aussi ordonné la suppression des propos litigieux et la publication sur son blog d'un communiqué judiciaire. Pour éviter la condamnation, Ariane Fornia devait fournir aux juges des preuves de ce qu'elle avançait. "Or, les pièces produites [..] ne démontrent pas qu’elle avait les éléments lui permettant de dénoncer les faits d’agression sexuelle à l’encontre de Pierre Joxe", ont estimé les juges. Les faits étant prescrits, Ariane Fornia n'a jamais porté plainte contre l’ex-président de la Cour des comptes. Pierre Joxe a été visé toutefois par une plainte pour agression sexuelle et harcèlement sexuel de la part de la part de son ancienne employée de maison.

Par Mélanie C.