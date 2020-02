Piotr Pavlenski : Ce célèbre gilet jaune à qui il a demandé de l’aide

Avant de diffuser en ligne les vidéos intimes de Benjamin Griveaux, Piotr Pavlenski assure avoir fait part de son projet à deux autres personnes : l’avocat Juan Branco et un célèbre gilet jaune. Dans une interview sur France Inter ce 23 février, le Russe a indiqué avoir rencontré "entre le 13 et 15 janvier" Juan Branco et Maxime Nicolle. Plusieurs semaines avant l'éclatement de l'affaire Benjamin Griveaux, Piotr Pavlenski a raconté avoir demandé des conseils à l'avocat pour lancer son site pornopolitique. "Je leur ai dit 'je veux faire ce projet'. J’ai demandé à Juan s’il était possible d’héberger mon site sur le territoire français, ou si ça risquait d’être fermé dès la création. Il m’a dit qu’il pensait que c’était possible", a-t-il assuré.

Piotr Pavlenski a dévoilé son projet à un gilet jaune

Malgré les alertes de Juan Branco, Piotr Pavlenski n'a pas hésité à aller jusqu'au bout de son projet : "Je lui ai dit que j'avais quelques documents à caractère pornographique, mais qu'on ne voyait pas le visage. Juan m'a dit que je devais comprendre que ça pouvait poser des problèmes juridiques, j'ai répondu 'T'inquiètes pas, s'il y a des problèmes juridiques, c'est pas grave". Pour donner plus de visibilité aux vidéos qu'il comptait divulguer, Piotr Pavlenski a demandé de l'aide à Maxime Nicolle, figure des gilets jaunes, "si après [la publication], il pouvait m'aider à diffuser des contenus, mais il a refusé de diffuser des articles, il m'a dit qu'il pourrait juste, peut-être, diffuser l'adresse du site internet". Après la mise en ligne des vidéos, Maxime Nicolle a affirmé dans un live sur facebook le 17 février qu'il était bien présent lors de ce rendez-vous avec l'avocat Juan Branco. Malgré le blocage de son site controversé, Piotr Pavlenski entend pouvoir le reconstruire.

Par Marie Merlet