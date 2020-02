Piotr Pavlenski et sa compagne sous contrôle judiciaire : les détails de leurs gardes à vue

C'est une affaire politique qui a éclaté vendredi dernier et qui n'en finit pas de faire la Une des médias. Benjamin Griveaux a annoncé qu'il se retirait de la campagne des municipales 2020 à la suite de la diffusion sur un site internet de vidéos à caractère sexuel. Très vite, le nom de celui à l'origine de cette fuite a été révélé. Il s'agit de Piotr Pavlenski, un activiste russe qui a revendiqué avoir diffusé des vidéos intimes de l'homme politique. Placé en garde à vue le week-end dernier, il n'est pas le seul à être soupçonné d'être au coeur de l'affaire Benjamin Griveaux. En effet, Alexandra de Taddeo, sa compagne, a elle aussi été arrêtée dans la soirée du 15 février pour "atteinte à l'intimité de la vie privée" et "diffusion sans l'accord de la personne d'images à caractère sexuel".

Dans une interview accordée à France Info lundi 17 février, son père a fait des révélations sur la nature de sa relation avec l'artiste russe. "Piotr Pavlenski n'est pas son petit ami officiel, c'est une connaissance qui a émergé récemment dans sa vie. Ce garçon n'est pas notre tasse de thé. Soit elle est inconsciente, soit elle s'est fait manipuler", a-t-il dit.

Des vidéos conservées dans son téléphone

Moins d'une semaine après l'éclatement de l'affaire, de nouveaux éléments concernant la garde à vue de Piotr Pavlenski et Alexandra de Taddeo ont été dévoilés par Le Parisien ce mardi 18 février. Si l'activiste russe n'a rien dit face aux enquêteurs de la brigade de répression de la délinquance à la personne (BRDP), sa compagne s'est exprimée "assez longuement". Tout d'abord, elle a "confirmé que les vidéos pornographiques lui avaient bien été envoyées en 2018 par Benjamin Griveaux". Des fichiers qu'elle avait gardés depuis dans son téléphone. En revanche, elle a nié être à l'origine de la mise en ligne de ces vidéos à caractère sexuel, "n'ayant découvert sa diffusion qu'a posteriori". "Elle a expliqué ignorer comment les vidéos s'étaient retrouvées en possession de son compagnon actuel", ont précisé nos confrères. Cependant, Alexandra de Taddeo ne s'est pas "désolidarisée" de l'initiative de son compagnon. En effet, elle a confié soutenir sa démarche.

Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris ce mardi pour "atteinte à l'intimité de la vie privée par enregistrement ou transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel" et "diffusion sans l'accord de la personne d'un enregistrement portant sur des paroles ou images à caractère sexuel et obtenues avec son consentement ou par elle-même". Le site LCI.fr a précisé que "le parquet de Paris a requis dans le cadre de cette information judiciaire le placement sous contrôle judiciaire de Piotr Pavlenski et sa compagne Alexandra de Taddeo".

Par Non Stop People TV