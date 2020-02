Piotr Pavlenski : Juan Branco n’est plus son avocat, la raison dévoilée

Depuis mardi 18 février au soir, Piotr Pavlenski est placé sous contrôle judiciaire et ne peut entrer en contact avec sa compagne, Alexandra de Taddeo. Juan Branco, avocat connu pour son soutien au mouvement des Gilets Jaunes et proche de Piotr Pavlenski, ne représentera finalement pas celui qui revendique la diffusion de la vidéo à caractère sexuel à l'origine du retrait de Benjamin Griveaux dans la course à la mairie de Paris. La demande vient du bâtonnier de Paris, Olivier Cousi. Ce dernier juge une "absence de distance" entre les deux hommes. C'est finalement Maître Yassine Bouzrou qui a été désigné afin d'assurer la défense de Piotr Pavlenski. Une décision annoncée dans un communiqué de presse ce mercredi 19 février.

Juan Branco n'est plus l'avocat de Piotr Pavlenski dans l'affaire Benjamin Griveaux

Juan Branco avait expliqué avoir "conseillé" Piotr Pavlenski avant la diffusion de la vidéo polémique. On apprend dans le communiqué que le parquet ne peut s'opposer seul au choix d'un avocat mais s'il estime un conflit d'intérêts, il peut saisir le bâtonnier de Paris afin de trancher sur la question. Au micro de France Inter ce mercredi matin, Olivier Cousi déclare qu'il n'y a pas "en l'état du dossier, de conflit d'intérêts". Mais il reconnaît qu'il y a "un certain nombre de déclarations et de comportements dans la presse et les médias de l'avocat Juan Branco" et que cela pourrait "altérer l'indépendance entre son client et lui-même".

Olivier Cousi a expliqué sa demande de mise en retrait à Juan Branco, lequel ne s'y est pas opposé. "Je lui ai demandé de se retirer du dossier et il a accepté". Le bâtonnier de Paris précise toutefois, "Un avocat ne peut pas à la fois être militant sur une cause et appuyer, ou laisser entendre qu'il peut appuyer, les actions de son client. Ça ne lui donne pas la distance nécessaire pour pouvoir le défendre".

Par Valentine V.