Piotr Pavlenski : la vidéo de son arrestation dévoilée

Le couple formé par le réfugié politique d'origine russe Piotr Pavlenski et sa compagne Alexandra de Taddeo a été mis en examen mardi 18 février. Lui revendique la mise en ligne de la vidéo à caractère sexuel qui a conduit au retrait de Benjamin Griveaux dans la course à la mairie de Paris. Elle est la destinataire de la vidéo qui lui aurait été envoyée en 2018 et a reconnu avoir eu une liaison avec l'ancien ministre. Elle assure toutefois ne pas savoir comment son compagnon s'est retrouvé en possession de la vidéo. Tous les deux ont été mis en examen pour "atteinte à l'intimité de la vie privée" et "diffusion sans l'accord de la personne d'un enregistrement portant sur des paroles ou des images à caractère sexuel ". Sous contrôle judiciaire, ils ont interdiction d'entrer en contact. Leur arrestation a été postée en vidéo par Paris Match.

Piotr Pavlenski assis au sol et menotté

Les images durent une trentaine de secondes. Paris Match a posté la vidéo de l'arrestation du couple sur son compte Instagram dans la soirée du mercredi 19 février. On découvre surtout Piotr Pavlenski sur les images. Celui qui déclare n'être qu'au début de son projet est tout de noir vêtu. On le distingue assis au sol mâchant un chewing-gum entouré d'agents des forces de l'ordre. Ses mains sont menottées dans son dos. Alexandra de Taddeo est à ses côtés. Puis l'activiste russe est emmené dans une voiture. Si Juan Branco a été retiré de l'affaire et n'est plus l'avocat de Piotr Pavlenski, c'est maître Yassine Bouzrou qui représente dorénavant l'artiste russe. Quant à son statut de réfugié politique, Christophe Castaner a laissé entrevoir mercredi 19 février sur France Inter qu'il pourrait être remis en cause.

Par Valentine V.