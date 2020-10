Piotr Pavlenski : pourquoi Benjamin Griveaux l'a déçu

C'est sans aucun doute le feuilleton politique le plus suivi de cette année 2020. En début d'année, Benjamin Griveaux retirait sa candidate des élections municipales de Paris après la diffusion de photos intimes. Quelques heures après, toute l'histoire a été révélée. Ces dernières ont été envoyées à Alexandra de Taddeo, compagne de Piotr Pavlenski. Cet activiste russe souhaitait monter un projet "porno-politique".

Le 7 octobre prochain, il sortira son livre, "Théorème" dans lequel il explique sa démarche : "Piotr Pavlenski explique sa démarche, revient sur son parcours, sa famille, sa formation dans les écoles d'art de Moscou, les précédents artistiques qui l'ont intéressé (Courbet, Duchamp, etc.)". Mais l'un des principaux buts de cet ouvrage est de "distinguer l’art décoratif, l’art qui parle de politique, et enfin l’art politique", mais aussi de "dénoncer des hypocrisies contemporaines autour de l'art et des jeux de pouvoir".

"il était devenu un super-héros"

C'est à cette occasion que Piotr Pavlenski qui a refusé les différentes expertises psychiatriques, s'est confié dans les colonnes du "Journal du Dimanche". Il est revenu sur l'affaire et a fait une étrange confidence. "Il y a un problème de dénomination. Je fais de l’art, ce n’est ni un crime ni une maladie mentale. Cet art politique vise à démonter la mécanique du pouvoir".

L'activiste avoue ensuite avoir été "déçu" par Benjamin Griveaux. "Il aurait pu transformer cette situation à son avantage. Il était devenu un super-héros dans l’opinion. Tout le monde le connaissait, beaucoup le défendaient. Il a eu son quart d'heure de célébrité warholien".

Par J.F.