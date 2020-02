Piotr Pavlenski privé de son statut de réfugié politique ? Christophe Castaner menace

C'est un scandale politique retentissant. Depuis vendredi 14 février on ne parle que de ça. Benjamin Griveaux s'est retiré de la course à la mairie de Paris après la publication d'une vidéo à caractère sexuel qui le mettrait en scène. L'homme derrière la polémique se nomme Piotr Pavlenski. L'artiste, comme il se décrit, est d'origine russe et est réfugié politique en France depuis mai 2017. Depuis mardi 18 février, Piotr Pavlenski et sa compagne Alexandra de Taddeo sont mis en examen pour "atteinte à l'intimité de la vie privée" et "diffusion sans l'accord de la personne d'un enregistrement portant sur des paroles ou images à caractère sexuel". Invité de France Inter ce mercredi 19 février, Christophe Castaner a été interrogé sur le titre de réfugié politique dont dispose Piotr Pavlenski.

ChristophE Castaner : "remettre en cause son statut de réfugié"

S'il ne souhaite pas 'exprimer sur un cas particulier, le ministre de l'intérieur a déclaré ce qu'il attend des personnes bénéficiant de ce statut : "Ce que j'attends de quelqu'un qu'on protège dans le cadre d'un statut de réfugié politique, c'est qu'il soit un citoyen exemplaire. Il ne l'est pas dans ce dossier et il ne l'était pas non plus dans la nuit du 31 décembre où il a poignardé deux personnes, frappé une troisième et organisé sa fuite et sa disparition pendant un mois". Christophe Castaner ajoute qu'il "y aura des poursuites judiciaires, on verra s'il est sanctionné pour cela. Et nous pourrons effectivement remettre en cause son statut de réfugié à ce moment-là. Ensuite, on sait qu’il fera sûrement appel et qu’il trouvera de très bons avocats et ils sont nombreux manifestement à être à ses côtés pour le défendre et empêcher que nous appliquions une procédure d’expulsion”.

Si rien n'est confirmé concernant le statut de réfugié de Piotr Pavlenski, le ministre de l'intérieur préfère procéder par étapes. "Chaque chose en son temps. Il doit rendre des comptes devant la justice pour deux affaires dont l'une violente d'un point de vue moral et politique et l'autre extrêmement violente à coups de couteau la nuit de la Saint-Sylvestre".

Par Valentine V.