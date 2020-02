Piotr Pavlenski : son avocat réagit au portrait polémique dressé sur LCI

Après Juan Branco, c'est désormais maître Yassine Bouzrou qui représente Piotr Pavlenski, l'homme qui revendique la mise en ligne de la vidéo à caractère sexuel contraignant Benjamin Griveaux à se retirer de la course aux municipales. Une décision du bâtonnier de Paris qui estimait "une absence de distance" entre les deux hommes. Le nouveau représentant du réfugié politique russe a eu un portrait peu flatteur diffusé sur LCI qui n'a pas tardé à faire polémique. La journaliste Jade Partouche évoque le parcours "atypique" de l'avocat et le fait qu'il ait été "viré trois fois". Au même moment, une infographie représente Yassine Bouzrou coiffé d'un bonnet d'âne à l'écran. Une vidéo qui suscite de nombreuses réactions négatives. Le principal intéressé est revenu sur ces images auprès de Quotidien.

Yassine Bouzrou : "Je ne peux pas dire ce que je pense"

Jeudi 20 février, LCI a tenu à s'excuser auprès de l'avocat, reconnaissant une séquence "maladroite" et aucune "intention de nuire". Une affaire évoquée dans l'émission Quotidien ce lundi 24 février. Azzeddine Ahmed-Chaouch est revenu sur l'affaire avec l'avocat de Piotr Pavlenski et ce dernier explique : "Il y a un grand principe qui s'impose aux avocats qui s'appelle le principe de délicatesse. Je ne peux donc pas commenter, en tous les cas je ne peux pas dire ce que je pense, de Madame Partouche et de Madame Nataf, car bien entendu, les mots que je risquerais d'employer seraient contraires à ma déontologie qui m'impose la délicatesse". Son client, Piotr Pavlenski, a déclaré que son "projet" n'était qu'au début et que d'autres vidéos existeraient. A cette question, son avocat a répondu : "Moi je suis saisi d'un dossier concernant les vidéos de monsieur Griveaux, donc je me concentre exclusivement sur le dossier (…)".

Par Valentine V.