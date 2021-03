Présidentielle 2022 : Marlène Schiappa explique pourquoi elle pourrait voter pour Jean-Luc Mélenchon

À un an des élections présidentielles, les candidatures et les éventualités d’affrontement au second tour commencent à être évoquées. En décembre dernier, Najat Vallaud-Belkacem a contre toute attente annoncé son intention de se porter candidate à la présidentielle de 2022. Si à l’inverse, Jean-Marie Bigard a annoncé qu’il se retirait de la course, le nom d’Éric Zemmour a aussi été prononcé. Le polémiste bénéficie en effet de beaucoup de soutien sur la toile et plusieurs maires sont déjà prêts à le soutenir dans cette course politique.

Ce lundi 8 mars 2021, le journaliste Jean-Jacques Bourdin a abordé le sujet avec Marlène Schiappa qui était son invitée sur BFMTV. Le journaliste a notamment demandé à la Ministre déléguée chargée de la Citoyenneté quel serait son vote si au second tour, Marine Le Pen se retrouvait face à Jean-Luc Mélenchon

MARLÈNE SCHIAPPA PREND POSITION

"Je crois qu’il est un peu tôt pour faire des pronostics, on est au mois de mars. Souvenez-vous en mars 2016 quand certains disaient d’entre nous : 'Je crois au candidat Emmanuel Macron et je pense qu’il sera le prochain président de la République', les gens n’y croyaient pas", a répondu Marlène Schiappa. Jean-Jacques Bourdin l’a alors interrompu : "Ce ne sont pas des pronostics, je vous demande simplement, si on se retrouvait dans cette situation-là, que feriez-vous ?"

"Moi, je voterai pour le candidat ou la candidate qui sera en face de Marine Le Pen. Je voterai pour Jean-Luc Mélenchon sans scrupule, néanmoins je serais vigilante sur la politique qui sera mise en œuvre parce que je ne crois pas non plus que ce soit une politique bonne pour le pays", a-t-elle avancé avant d’apporter son soutien à l’actuel président de la République : "C’est mon avis personnel, mais je souhaite qu’Emmanuel Macron se présente et fasse un deuxième mandat".

Présidentielle 2022: en cas de second tour Marine Le Pen - Jean-Luc Mélenchon, @MarleneSchiappa "votera Jean-Luc Mélenchon sans scrupule" pic.twitter.com/eLAuiGFl7W — BFMTV (@BFMTV) March 8, 2021

Par E.S.