Présidentielle 2022 : Najat Vallaud-Belkacem fait une annonce inattendue

En 2017, Najat Vallaud-Belkacem faisait le choix de se retirer de la vie politique après avoir occupé les fonctions de ministre du Droit des Femmes puis de ministre de l'Education nationale sous la présidence de François Hollande. Après une petite pause bien méritée, la femme politique de 43 ans reprenait des fonctions nobles en devenant, en mars 2020, directrice pour la France de l'ONG "ONE".



Trois ans après son retrait, Najat Vallaud-Belkacem fait une annonce inattendue concernant l'élection présidentielle de 2022. "Tout est envisageable dès lors qu’à la fin on ait un camp de gauche large et qui entraîne avec lui une part de la population qui soit suffisamment massive pour espérer gagner" a-t-elle déclaré dans une interview accordée à Brain Matin.

Najat Vallaud-Belkacem en campagne contre Emmanuel Macron ?

Si la femme de Boris Vallaud aimerait revenir sur le devant de la scène politique, c'est notamment pour éviter un nouveau duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen : "On se sentira tous très coupables si on laisse la place aux libéraux et aux nationalistes. On aura du mal à se regarder dans un miroir, donc à un moment il faut prendre nos responsabilités. Je suis prête à les prendre de toutes les façons possibles pour faire gagner cette union, mais il faut que tout le monde y mette du sien" a-t-elle affirmé.



Malgré tout, l'ancienne ministre ne semble pas totalement en phase avec son parti, le parti socialiste : "Les partis politiques ne sont plus la caisse de résonance de la société, et ça vaut aussi pour le nôtre. C’est triste comme constat mais c’est comme ça" a-t-elle analysé. "Ce n’est pas la meilleure façon de préparer l’union pour la présidentielle en partant désunis aux régionales. C’est assez incompréhensible." a-t-elle aussi déclaré au sujet des rivalités entre les PS et EELV.

Par E.S.