Prince Harry : un silence remarqué pour la fête des pères

Ce n'est pas dans ses habitudes. Tous les ans, à l'occasion de la fête des pères, le prince Harry rend un bel hommage au prince Charles. Cette année, dimanche 21 juin, de nombreuses célébrités ont tenu à célébrer cette fête en faisant une belle déclaration à leur papa. Et dans la famille royale, tout le monde s'est évidemment prêté au jeu. Le prince Charles a posté une photo accompagné de ses fils, William et Harry, qui s'apprête à lancer sa fondation, mais également avec son père, le prince Philip. Le mari de Kate Middleton a joué le jeu également puisqu'il a posté une photo de ses trois enfants ainsi qu'un cliché avec son père.

un silence qui en dit long

Mais parmi toutes ces belles déclarations, une manquait à l'appel et a particulièrement été remarquée. Il s'agit de celle du prince Harry. Alors que tous les ans il rend hommage à son père en communiquant publiquement, il est resté cette année étonnamment discret. Il faut dire que les relations semblent pour le moins compliquées entre Harry parti vivre aux États-Unis et la famille royale depuis qu'il a décidé de démissionner de ses fonctions en début d'année. Plusieurs rumeurs évoquent une importante brouille entre Harry et son frère William. La cause ? La sortie de sa biographie officielle en août qui devrait révéler les dessous du "Megxit". Un ouvrage au sein duquel le prince Harry n'y serait pas allé de main morte au moment d'évoquer la famille royale.

Un autre ouvrage risque d'installer un nouveau froid entre Harry et sa famille, la sortie du livre de Robert Lacey qui promet de mettre toute la lumière sur la véritable relation qu'entretiennent aujourd'hui Harry et son frère.

Par J.F.