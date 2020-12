PSG - Basaksehir : Marine Le Pen donne son avis sur les accusations de racisme

Le PSG a vécu une soirée assez particulière ce mardi 8 décembre alors que le club devait jouer sa qualification pour la Ligue des Champions face au club turc d’Istanbul Basaksehir. Au bout de quelques minutes, Pierre-Achille Webo, l’adjoint d’Oman Buruk le coach de la formation turque, a été exclu à la surprise générale. Il a rapidement expliqué avoir été victime de racisme de la part du quatrième arbitre, Sébastian Coltescu, qui aurait désigné Webo comme "noir". Face à la situation, les joueurs des deux équipes ont pris la décision de stopper la rencontre et de retourner dans les vestiaires. Alors que la polémique ne cesse d’enfler, Marine Le Pen a décidé de donner son avis sur cette affaire au micro de France Inter ce jeudi 10 décembre : "Je vois une mouvance, essayer d’importer en France la guerre raciale américaine et ceci m’inquiète fortement. Je pense que un certain nombre de nos dirigeants d’ailleurs vont dans ce sens de la racialisation des relations humaines. Moi la racialisation des relations humaines me fait horreur. Je suis française, et ça me fait horreur. Déterminer les gens en fonction de leur couleur comme l’a fait le président de la République à plusieurs reprises, où leur religion est une régression démocratique majeure".

"Il y a une volonté séparatiste de la part de certains"

Marine Le Pen explique que selon elle toute cette polémique ne devrait pas avoir lieu : "Vous avez bien compris ce qu’il se passe quand même, parce que on est là pour réfléchir. Il y a une volonté séparatiste de la part de certains qui souhaitent séparer les Blancs des Noirs. D’ailleurs le président est dans cette ligne-là puisque il dit ‘il faut une liste de 300 ou 500 personnalités noires’ parce que en gros les jeunes noirs doivent avoir leur héros. Donc les noirs doivent avoir des héros noirs et les blancs des héros blanc. Je trouve ça épouvantable. Je pense encore une fois que c’est un abandon total de nos valeurs républicaines. Et dans cette démarche-là on voit bien que chaque événement est monté en épingle en quelque sorte pour être vu et analysé sous le prisme racial. Je vous signale d’ailleurs que le joueur en question avait lui-même fait un tweet il y a quelques temps que je vous lis ‘Bienvenue en Occident, là où le blanc se croit tellement supérieur que racisme et débilité deviennent banalité’ et il dit en anglais ‘il est temps de se lever’. Ces gens-là cherchent à séparer, ces gens-là cherchent le conflit".

.@MLP_officiel, sur le geste de protestation des équipes PSG - Basaksehir: "Je vois une mouvance importer en France la guerre raciale américaine, ceci m’inquiète fortement. Il y a une volonté séparatiste de gens qui veulent séparer les Blancs des Noirs" #PSGIBFK #le79Inter pic.twitter.com/qFWvLjKKND — France Inter (@franceinter) December 10, 2020

Par Alexia Felix