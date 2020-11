Qui est Kamala Harris, la première femme à devenir vice-présidente des Etats-Unis ?

Joe Biden a été proclamé 46e président des Etats-Unis ce samedi 7 novembre au bout de quatre jours interminables de comptage des voix. Au moment même où était annoncée sa nomination, Donald Trump, le président sortant, faisait une partie de golf. Depuis, il n'a toujours pas reconnu sa défaite. L'élection de Joe Biden entraîne aussi l'élection de la première femme Vice-Présidente (VP) : Kamala Harris. De nombreux people ont salué cette victoire. Julie Gayet, Carla Burni, Marion Cotillard, Gwyneth Paltrow... Que ce soit de ce côté-ci de l'Atlantique ou de l'autre, tout le monde souligne l'avancée majeure qu'est la nomination pour la première fois d'une femme à ce poste important.

Célibataire, sans enfant et de couleur

Mais qui est Kamala Harris ? Âgée de 55 ans, elle est la fille de Shyamala Gopalan Harris, scientifique spécialisée dans la recherche sur le cancer du sein d'origine indienne et de Donald Harris, d'origine jamaïcaine. Elevée par sa mère, séparée de son conjoint, Kamala a a une petite sœur. Elle grandit dans la banlieue de San Francisco. Kamala Harris est une bosseuse et elle sait ce qu'elle veut.

Très vite, elle veut défendre la cause des opprimés, inspirée par les juristes du mouvement des droits civiques. Après des études de droit, elle devient procureur. En 2010, elle est élue Attorney General de Californie, un poste équivalent à celui de ministre de la justice du plus grand état américain. En 2016, elle soutient le mouvement Black Lives Matter. Un an plus tard, elle décide de se lancer en politique. Kamala Harris vise l'investiture du parti démocrate. Elle ne l'aura pas, mais finira par former le ticket gagnant avec Joe Biden. Célibataire, elle n'a pas d'enfant. C'est la première femme, qui plus est de couleur, à devenir VP. Un véritable tour de force.

"Bien que je sois la première femme à ce poste, je ne serai pas la dernière" - Kamala Harris, première femme à la vice-présidence des Etats-Unis #AFP pic.twitter.com/FXMD838Ar4 — Agence France-Presse (@afpfr) November 8, 2020

Par Mélanie C.