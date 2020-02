Rachida Dati : Ce jour où elle a mis un coup de poing à Brice Hortefeux

Depuis quelques jours, la question est sur toutes les lèvres : Rachida Dati peut-elle battre Anne Hidalgo ? Selon un sondage réalisé par Odoxa pour Le Figaro et CGI, publié ce mercredi 19 février, la maire du 7e arrondissement serait créditée de 25% des votes au premier tour des municipales le 15 mars prochain. De quoi lui donner des ailes. Un autre sondage de l’Institut Harris Interactive Epoka place les deux femmes au coude-à-coude. D’après Brice Teinturier, DG délégué d'Ipsos interrogé par nos confrères de L’Express, "Dati est en train de récupérer une partie de l'électorat de droite qui avait basculé vers LREM". L’affaire Griveaux est passée par là.

Entre Rachida Dati et Brice Hortefeux, c’est la guerre

Rachida Dati a pourtant bon nombre de détracteurs. Et par le passé, elle n’a pas été tendre avec sa famille politique. Ainsi, elle n’a jamais vraiment apprécié Brice Hortefeux l’ex-ministre du Travail puis de l’Intérieur et a toujours tout fait pour le lui faire savoir. "Pendant la dernière campagne présidentielle, parce qu’il fallait se réconcilier, je montais dans l’avion avec lui, mais je le saluais en disant: 'Bonjour, le guignol', puis je disais: 'Vous ne trouvez pas que ça sent le nazi ici?' Le grand facho, il se cachait derrière son journal, les hôtesses étaient mortes de rire!", confiait-elle aux journalistes du Monde en juillet 2017. Mais l’inimitié entre les deux est même allée plus loin. L'ancienne garde des Sceaux en est même venue aux mains ! Un jour alors qu’elle est au siège du parti, elle attend l’ascenseur en compagnie de Brice Hortefeux. "Je lui dis "Alors le facho, ça va ?" Il me répond : "Ça va, intrigante." Là, je me retourne et je lui mets un coup de poing dans la gueule, et il se mange le miroir !" Fallait pas l’énerver !

Par Mélanie C.