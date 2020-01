Rachida Dati : le soutien d'Anne Hidalgo pour sa fille

Toutes les deux dans la course aux élections municipales de Paris, Anne Hidalgo et Rachida Dati pourraient s'affronter en duel pour devenir maire. En tête selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche, la maire PS sortante est suivi par la candidate LR devant les députés LREM Benjamin Griveaux et Cédric Villani. Rivales en politique, les deux femmes ne sont pas pour autant en guerre. Car entre la maire de Paris et celle du VIIe arrondissement de la capitale, il existe "une relation de respect mutuel", a indiqué Frédéric Lenica, le directeur du cabinet d'Anne Hidalgo à "Paris Match". Parfois dans les couloirs de l'Hôtel de Ville qu'elle espère briguer, Rachida Dati peut croiser Anne Hidalgo avec qui elle "papote longuement".

"Une entente cordiale"

La candidate LR a même déjà pu compter sur le soutien de la maire de Paris. "La maire sortante fut un soutien lorsque Zohra, malmenée par ses camarades, dû quitter son école privée", est-il écrit dans "Paris Match". Avec sa fille née en 2009, Rachida Dati avait vécu une période difficile à cause d'attaques à l'école. Dans une interview pour Télé-Loisirs en décembre 2019, elle avait confié : "Elle a subi un harcèlement d'un petit garçon dans un établissement scolaire et ça s'est fini à l'hôpital, pendant la campagne électorale [pour les Municipales, NDLR] de 2014". Rachida Dati avait alors reçu un appel d'Anne Hidalgo : "Elle m'a appelée à ce moment-là pour me faire part de sa sympathie (...) Je trouvais que ça allait trop loin". Si elles sont opposées sur le plan politique, les deux femmes sont en bonne relation et ne cachent pas leur entente. "Il y a une entente cordiale entre Anne Hidalgo et Rachida Dati. Elles ont vécu des choses similaires dans leur carrière politique, du mépris notamment, du fait que ce soit des femmes aussi", ont glissé les proches d'Anne Hidalgo à "20 Minutes" en décembre dernier.

Par Marie Merlet