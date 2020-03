Rachida Dati s'en prend à Agnès Buzyn qui promet "d'apaiser" Paris

Cela fait plusieurs semaines que l'on assiste à une lutte sans merci entre les candidats à la mairie de Paris. À l'aube des municipales, l'étau se resserre et les tacles se font de plus en plus virulents.

Invitée sur le plateau de LCI ce lundi 9 mars 2020, Rachida Dati qui a reçu un soutien inattendu d'extrême droite n'a pas pris de pincettes pour dire ce qu'elle pensait du programme de son adversaire, l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn.

En effet, cette dernière a fait une campagne de communication "bienveillante" dans laquelle elle promet de gouverner Paris avec "apaisement". Dans les colonnes du Figaro paru ce même jour, la candidate macroniste s'est exprimée : "Sur le terrain, les Parisiens sont souvent soulagés par ma présence".

"paris n'a pas besoin d'une nounou"

Mais il semblerait que Rachida Dati qui a déjà mis un coup de poing à Brice Hortefeux, ne l'entende pas de cette oreille. Adepte des tacles et des punchlines assassines, et bien décidée à montrer sa pugnacité, elle a réagi. ""Je vais apaiser"… Paris n'a pas besoin d'une nounou. Les Parisiens ont besoin de quelqu'un qui s'occupe d'améliorer leur quotidien".

Alors qu'Agnès Buzyn tend de plus en plus la main à la candidate LR pour un possible ralliement entre les deux partis au second tour, Rachida Dati n'a pas l'air décidé à s'allier à sa meilleure ennemie.

La candidate LR avait déjà fait part de sa rivalité envers son adversaire. Le 21 février, alors que l'ex-ministre remplaçait tout juste Benjamin Grivaux, elle déclarait : "Elle a une qualité, elle apprend vite…notamment à copier le programme des autres".

Par J.F.