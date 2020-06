Rachida Dati : ses larmes dans Clique face aux violences policières

La mort de George Floyd a provoqué une vive émotion pour Rachida Dati. "Quand j’ai vu George Floyd sous le genou de ce policier, j’ai pas pu finir la vidéo, parce que j’en ai vu des jeunes qui étaient interpellés et qui ne revenaient pas", a confié la candidate LR à la mairie de Paris dans "Clique" ce mardi 9 juin. Les images effroyables de la mort de George Floyd ont ravivé de douloureux souvenirs à Rachida Dati. "J’ai eu un choc. Quand il dit ‘Je ne peux plus respirer’, moi je l’ai entendu dans des cellules en garde à vue. Mais on ne peut pas le dire, si on le dit, on va dire : ‘Elle s’attaque à la République qui lui a tant donné’. On ne peut pas taire ça", a-t-elle assuré.

Rachida Dati submergée par l'émotion

Alors que les manifestations contre le racisme secouent les Etats-Unis et que la France voit ressurgir l'affaire Adama Traoré, mort en 2016 à la suite d’une interpellation musclée, l'ancienne ministre de la Justice s'est souvenue de la mort des deux jeunes Zyed et Bouna, qui s'étaient électrocutés en 2005 à Clichy-Sous-Bois, alors qu'ils tentaient d'échapper à un contrôle de police. "On a reçu les familles. Je me souviens de cet entretien, j’y étais. Quand on a vu les parents, j’ai vu les miens", a confié Rachida Dati en larmes. "C’est moi qui ai souhaité qu’il y ait une ouverture d’information, car je souhaitais que ces parents puissent avoir une explication", a-t-elle ajouté submergée par l'émotion : "On est dans une société où si l’émotion déborde, si vous dites les choses, on dit que vous vous victimisez. Je ne suis pas une victime".

Par Marie Merlet