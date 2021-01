Rachida Dati : son gros coup de gueule pour venir en aide aux étudiants

Plusieurs récentes études ont démontré que les étudiants font partie des personnes qui souffrent le plus des conséquences néfastes de la pandémie. Et alors qu'il a été reproché au gouvernement de ne pas aborder la question de l'éducation supérieure, une journée de mobilisation était organisée ce mercredi 20 janvier pour "défendre les conditions de vie et d'études" des étudiants.



Au micro de la radio RTL, Rachida Dati a donc lancé un appel pour venir en aide à la jeune génération. L'ancienne garde des sceaux a pour cela, repris les mots de Brigitte Macron prononcés quelques jours plus tôt : "Depuis le début de la crise sanitaire, certains se sont retrouvés plus isolés que jamais et ont "manqué de moyens" pour subvenir à leurs besoins ou tout simplement étudier. C'est peut-être l'âge où l'on a le plus besoin d'être ensemble. C'est un âge aussi où votre avenir se structure, parfois, à partir des choix que vous faites. Or, parfois ils les font seuls. Parfois, ils ont besoin d'être accompagnés", avait affirmé la Première dame, qui a "reçu beaucoup de signaux d'alerte sur les jeunes et les étudiants."

"On ne va pas les laisser crever !"

Face à Thomas Sotto, Rachida Dati a tenu à alerter sur la situation alarmante des étudiants, qui s'est empirée depuis le début de la crise sanitaire : "Ils veulent reprendre leurs cours (...) Ils ne veulent même pas de psychologues, le bon remède, c'est qu'ils reprennent leurs cours. Pour ces gens là, il n'y a pas de deuxième chance. C'est leur seule chance l'université", s'est-elle insurgée. Face à l'isolement provoqué par la fermeture des université et la précarité à laquelle font face certains étudiants, Rachida Dati a demandé à ce qu'un "revenu de subsistance" soit instauré. "On ne va pas les laisser crever !" a-t-elle alors lancé avant de suggérer "qu'on recense tous les équipements publics qui aujourd'hui ne sont pas occupés" afin qu'ils puissent travailler dans de meilleures conditions.



Agacée et soucieuse du sort des étudiants, celle qui est actuellement maire du VIIe arrondissement de Paris a ensuite fait état de leur condition de logement : "Vous ne vous rendez pas compte ! D'abord, ils logent souvent dans des logements insalubres parce que tout le monde n'a pas de chambre en cité universitaire, tout le monde ne loge pas chez ses parents" a-t-elle avancé. "Est-ce que ce gouvernement a conscience de la condition de vie des étudiants à l'université ?" s'est-elle ensuite interrogée. Deux jours avant cette intervention, Rachida Dati a envoyé une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour lui demander d'agir.



Monsieur le Président,

Cher Emmanuel,

J’ai lu votre lettre à Heïdi. Et pour tous ces jeunes qui me font part de leur désarroi, j’ai voulu vous répondre. Je me suis demandé pourquoi vous n’entendiez pas la détresse de ces étudiants. Puis, je me suis souvenue... #etudiantsfantomes pic.twitter.com/DOAkVwWsBZ — Rachida Dati ن (@datirachida) January 18, 2021

Par E.S.