Rachida Dati : son tacle à Anne Hidalgo face aux violences après PSG/Bayern

La défaite du Paris Saint-Germain contre le Bayern de Munich en finale de Ligue des champions ce dimanche 23 août a été suivie par des faits de dégradations et de violences à Paris. Après une nuit d’incidents dans les rues de la capitale, 148 personnes ont été arrêtées, a annoncé la préfecture de police de Paris, ce lundi 24 août. Au milieu de la foule en cette période de crise sanitaire, le port du masque n'a pas été totalement respecté. Il y a eu "404 verbalisations pour non-port du masque sur secteur de port obligatoire", a ajouté la préfecture. Face à ces images de violence, Rachida Dati a dénoncé sur LCI une situation qui perdure et pointé du doigt la maire de la capitale, Anne Hidalgo.

Anne Hidalgo "dans le déni total"

"Que faisait Anne Hidalgo à Lisbonne (où se tenait la finale de la Ligue des Champions, ndlr) hier ?", s'est-elle interrogée. "Je m'interroge. Vous savez, moi j'étais aux abords du Champ-de-Mars. Quand on est maire, on est sur le terrain. On est au côté des Parisiens, au côté des forces de l'ordre. Madame Hidalgo était absente, son exécutif est à l'étranger. Aujourd'hui, tout le monde est aux abonnés absents", a lancé Rachida Dati en accusant Anne Hidalgo d'être "dans le déni total". Alors que "la délinquance a explosé Paris sous la dernière mandature", assure-t-elle, Rachida Dati a déploré que "les Parisiens soient abandonnés". Au passage, le gouvernement n'a pas été épargné sur son action face aux scènes de violences. "Il n'y a aucune action coordonnée qui est développée", a-t-elle dénoncé.

Par Marie Merlet