Raquel Garrido accusée de relayer des menaces de mort contre Emmanuel Macron, elle répond

Si la grève en protestation à la réforme des retraites s'essouffle, la colère gronde encore. Symbole marquant de cette tension qui s'est emparé de l'Hexagone : vendredi 17 janvier, Emmanuel et Brigitte Macron ont dû être évacués d'urgence alors qu'ils se trouvaient au Théâtre des Bouffes du Nord, à Paris. Mis au courant de leur présence, de nombreux manifestants ont alors quadrillé l'endroit, faisant monter d'un cran la tension. Le lendemain, samedi 18 janvier, de nombreux gilets jaunes ont manifesté dans les rues de Paris ainsi que dans toute la France. Sur son compte Twitter, le collectif des "Gilets Jaune Caen" a ainsi partagé une photo de la mobilisation en citant les chants des manifestants : "Louis XVI, Louis XVI, on l'a décapité, Macron, Macron, on peut recommencer." Un tweet que Raquel Garrido a choisi de reposter dans la foulée.

Raquel Garrido provoque l'indignation

"En prévision de la grève du 21 janvier" a légendé la chroniqueuse de "Balance Ton Post" sur C8. Dès la publication de ce message, de nombreux internautes ont crié au scandale, accusant Raquel Garrido de relayer des menaces de mort à l'encontre du président de la République. "Mais comment peut-on relayer cet appel ?" s'est insurgée Laurence Saillet, camarade d'antenne de Raquel Garrido dans "Balance Ton Post". Aussitôt prise à parti sur Twitter, la compagne d'Alexis Corbière ne s'est pas laissée faire, et a ainsi répondu sans détour à un internaute : "Je crois que vous devez relire l’histoire de France. La mort de Louis XVI est précisément un acte de la fondation de la République. Admettez que la monarchie présidentielle est incompatible avec la République."

Je crois que vous devez relire l’histoire de France. La mort de Louis XVI est précisément un acte de la fondation de la République. Admettez que la monarchie présidentielle est incompatible avec la République. — Raquel Garrido (@RaquelGarridoFr) January 19, 2020

Mais comment comment @RaquelGarridoFr peut-on relayer cet appel ??? « Louis XVI, Louis XVI, on l’a décapité, #Macron Macron, on peut recommencer... » ... Préconiser la décapitation d’@EmmanuelMacron c’est devenu acceptable à la @FranceInsoumise ? https://t.co/2z9iMUn9ub — Laurence Sailliet (@lsailliet) January 19, 2020

Par Sarah M