Raquel Garrido : comment elle a séduit Alexis Corbière

Faustine Bollaert présentait un nouveau numéro de "ça commence aujourd'hui". L'émission était consacrée aux femmes de politiques et sur leur vie au quotidien. Raquel Garrido était donc invitée sur le plateau afin de parler de sa vie privée et de son mari Alexis Corbière. Et le moins que l'on puisse dire c'est que les débuts n'ont pas été faciles. Et pour cause, ils étaient tous les deux membres d'un syndicat étudiants différents, elle de gauche du PS, lui trotskiste. Mais cela n'empêche pas Raquel Garrido de tomber sous le charme de l'homme politique : "Outre le fait qu'il était exceptionnellement beau, il avait une douceur et une gentillesse que n'avaient pas d'autres militants" a-t-elle confié.



La chroniqueuse de Cyril Hanouna a rapidement compris qu'Alexis Corbière était l'homme qui lui fallait : "Il a toujours été rude sur le fond, intransigeant mais ce n'était pas un méchant et j'ai senti intuitivement que c'était bien pour moi."

"Je trouvais des prétextes bêtes pour lui parler"

Raquel Garrido s'est donc lancée dans la séduction, ne sachant pas trop comment s'y prendre au début : "J'étais l'attachée de presse de l'organisation. Il devait passer dans mon bureau pour aller dans un autre bureau et la seule conversation que je trouvais c'était 'Est-ce que t'as pas une clope ?' Je trouvais des prétextes bêtes pour lui parler".

Elle poursuit ensuite : "Une fois, il y avait un congrès qui avait lieu à Montpellier. Nous partions tous de la Place de la Nation et les cars étaient installés. Moi j'étais 'chef' de mon car et lui était sur un autre car. Mais moi j'avais manigancé pour qu'il vienne dans mon car. Donc quand il est arrivé, j'ai pris mon air autoritaire de cheftaine et j'ai dit 'non toi tu es dans ce car là' (...) Il s'est laissé faire, il est entré dans le car. Et après pareil, je lui ai emprunté son walk-man."



Mais ce qui a sans aucun doute séduit Alexis Corbière, c'est le fait que Raquel Garrido, qui s'en est récemment pris à Marion Maréchal, parle quatre langues : "Dans ce car il y avait les invités internationaux et moi j'étais responsable internationale parce que je parlais beaucoup de langues. Je parle quatre langues depuis que j'ai 4 ans donc j'avais fait tout un laïus en anglais puis en espagnol. Et lui à ce moment-là, il m'a dit plus tard que c'est là qu'il était fasciné par cette fille incroyable qui parle tout un tas de langues... Et du coup ça s'est fait : notre histoire d'amour a commencé à ce moment-là."

Par J.F.